před 15 minutami

Ještě nedávno jim takzvaný Islámský stát vtloukal do hlav svou ideologii a učil je sčítat mrtvé a bomby. Pokud tedy děti z vesnic nedaleko iráckého Mosulu vůbec mohly chodit do škol. Území zhruba dva roky ovládali extremisté. Dnes je oblast osvobozená, školy znovu otevřené a do nich se kromě dětí vrací i běžná výuka. Válka je ale stále nebezpečně blízko, děti mají jen minimum pomůcek a učitelů také není dostatek. I proto některé ze zařízení podporuje nezisková organizace Člověk v tísni. Podívejte se, jak vypadá výuka ve školách s ostnatým drátem nad vchodem.

