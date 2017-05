před 1 hodinou

Organizace spojených národů ve středu oznámila, že ze západního Mosulu, kde se stupňují boje mezi iráckými silami a ozbrojenci teroristické organizace Islámský stát (IS), by mohlo utéct až 200 000 civilistů. Informovala o tom agentura Reuters. Koordinátorka humanitární pomoci OSN v Iráku Lise Grandová také uvedla, že od počátku ofenzivy irácké vládní armády, jež byla s podporou Spojených států zahájena v polovině loňského října, z města odešlo přes 700 000 civilistů. Východní část města je v rukou vládních jednotek od letošního ledna. Irácký armádní mluvčí Jahjá Rasúl v úterý oznámil, že bojovníci IS v Mosulu ovládají už jen asi deset procent oblastí na západním břehu řeky Tigris.

Irácká armáda vytlačuje bojovníky Islámského státu z Mosulu. Město navštívili reportéři Aktuálně.TV Martin Novák a Jakub Plíhal. | Video: Martin Novák, Jakub Plíhal | 02:16

