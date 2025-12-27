Přeskočit na obsah
Zahraničí

Další pokus o mír ve stoletém konfliktu. Thajsko a Kambodža podepsaly příměří

ČTK

Thajsko a Kambodža b sobotu podepsaly novou dohodu o okamžitém příměří, napsala agentura Reuters s odvoláním na kambodžské ministerstvo obrany. Předcházelo tomu třídenní jednání zástupců obou zemí. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už vyžádal přes 40 obětí. V neděli a v pondělí o něm mají dál jednat vysocí představitelé obou zemí a Číny.

Boje na thajsko-kambodžské hranici - Preah Vihear
Boje na thajsko-kambodžské hranici - Preah VihearFoto: Reuters
Bangkok a Phnompenh se dohodly na okamžitém příměří s platností od poledne místního času (06:00 SEČ). Souhlasily i s tím, že civilisté žijící v blízkosti hranic, kde vojáci obou zemí bojují, se mohou vrátit domů. Thajsko se také zavázalo vrátit 18 kambodžských vojáků, pokud do 72 hodin nebude klid zbraní narušen.

Ministři zahraničí Číny, Thajska a Kambodže budou o thajsko-kambodžském sporu jednat 28. a 29. prosince v jihočínské provincii Jün-nan, informoval Reuters s odvoláním na prohlášení kambodžské diplomacie.

Obě znesvářené země podepsaly předchozí příměří na konci října v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru, čemuž přihlížel americký prezident Donald Trump. Ten na obě země vyvíjel ekonomický nátlak, aby ukončily přeshraniční spor, který vypukl na konci května, když po přestřelce s Thajci zahynul kambodžský voják.

Boje se opět naplno rozhořely 12. prosince; od té doby zahynulo na obou stranách nejméně 47 lidí, píše AFP. Své domovy muselo opustit na půl milionu lidí na kambodžské straně a zhruba 400 tisíc v Thajsku.

Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.

