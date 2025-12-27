Další pokus o mír ve stoletém konfliktu. Thajsko a Kambodža podepsaly příměří

Thajsko a Kambodža b sobotu podepsaly novou dohodu o okamžitém příměří, napsala agentura Reuters s odvoláním na kambodžské ministerstvo obrany. Předcházelo tomu třídenní jednání zástupců obou zemí. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už vyžádal přes 40 obětí. V neděli a v pondělí o něm mají dál jednat vysocí představitelé obou zemí a Číny.
Bangkok a Phnompenh se dohodly na okamžitém příměří s platností od poledne místního času (06:00 SEČ). Souhlasily i s tím, že civilisté žijící v blízkosti hranic, kde vojáci obou zemí bojují, se mohou vrátit domů. Thajsko se také zavázalo vrátit 18 kambodžských vojáků, pokud do 72 hodin nebude klid zbraní narušen.
Ministři zahraničí Číny, Thajska a Kambodže budou o thajsko-kambodžském sporu jednat 28. a 29. prosince v jihočínské provincii Jün-nan, informoval Reuters s odvoláním na prohlášení kambodžské diplomacie.
Obě znesvářené země podepsaly předchozí příměří na konci října v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru, čemuž přihlížel americký prezident Donald Trump. Ten na obě země vyvíjel ekonomický nátlak, aby ukončily přeshraniční spor, který vypukl na konci května, když po přestřelce s Thajci zahynul kambodžský voják.
Boje se opět naplno rozhořely 12. prosince; od té doby zahynulo na obou stranách nejméně 47 lidí, píše AFP. Své domovy muselo opustit na půl milionu lidí na kambodžské straně a zhruba 400 tisíc v Thajsku.
Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.
Aston Villa má nakročeno k další "šílenosti" v anglické lize. Shůry ji tlačí i Ozzy
Když se před výkopem na hřišti objevil vnuk legendárního Ozzyho Osbourna, byl výsledek předem jasný. Aston Villa si doma připsala cenný skalp při výhře 2:1 proti Manchesteru United a po 17 kolech se nachází na třetím místě, jen tři body za vedoucím Arsenalem. V Anglii už se spekuluje, zda letos nemůže dojít k podobnému zázraku jako v sezóně 2015/16, kdy trofej uloupil Leicester City.
ŽIVĚKim Čong-un blahopřál Putinovi k novému roku. Chválil společný boj na Ukrajině
Severní Korea a Rusko sdílely "krev, život a smrt" ve válce na Ukrajině. Uvedl to v sobotu podle agentury AFP severokorejský vůdce Kim Čong-un ve svém novoročním přání ruskému prezidentu Vladimirovi Putinovi. Pchjongjang už vyslal bojovat na Ukrajinu po boku Rusů tisíce vojáků.
Divoký vstup do MS. Dvacítka proti Kanadě vedla, přestřelku ale nakonec nezvládla
Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání na mistrovství světa juniorů ve skupině B v Minneapolisu Kanadě 5:7, přestože po 37 minutách vedli 3:2 a ještě ve třetí třetině drželi vyrovnaný stav 4:4.
Žaloby a hrozba odebrání licence. Nova měla kvůli jednomu pořadu z devadesátek trable
Novinky o pořadech, odpovědi na otázky diváků, ale i řešení osobních sporů a projevování politických názorů. Vladimír Železný kvůli svému pořadu Volejte řediteli, který se vysílal na Nově v 90. letech a na přelomu nového tisíciletí, čelil několika žalobám. Proč chtěla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Nově odebrat licenci? A kdo se snažil před pár lety formát pořadu znovu vzkřísit?