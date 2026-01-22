Další nehoda španělského vlaku. Na jihu země narazila lokomotiva do jeřábu,

Na jihovýchodě Španělska v provincii Murcia narazil osobní vlak do jeřábu, podle prvních zpráv místních médií bylo několik lidí lehce zraněno.
Tato nehoda je už třetí na železnici ve Španělsku za méně než týden. Po úterní nehodě u Barcelony už druhý den nejezdí příměstské vlaky do tohoto druhého největšího města Španělska, píše deník El Periódico.
Státní společnost Adif, která spravuje železniční infrastrukturu ve Španělsku, asi půl hodiny po poledni na sociální síti X napsala, že je přerušen provoz na trati Cartagena-Los Nietos kvůli jeřábu, který nepatří železnicím.
Starostka města Murcia deníku El País řekla, že vlak narazil do ramene jeřábu, které zasahovalo do kolejí. Jeřáb byl nedaleko kolejí, protože se v jejich blízkosti opravovala elektroinstalace domu. Starostka uvedla, že všechna zranění osob jsou lehká.
Španělskem v neděli otřásla největší tragédie na železnici od roku 2013. Večer kolem 19:40 u obce Adamuz v provincii Córdoba v autonomním regionu Andalusie vykolejily tři poslední vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucího z Málagy do Madridu a narazily v protisměru do vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Při srážce i dva první vagony vlaku Renfe vykolejily. V obou soupravách bylo dohromady asi 500 lidí, 43 kvůli nehodě zemřelo a několik desítek dalších bylo zraněno.
Místo nehody nadále prohledává policie, aby našla další důkazy k vysvětlení toho, co se tam v neděli večer přesně stalo. Vyšetřovatelé se zaměřují i na kus chybějící koleje, ale zatím není jasné, zda to byla příčina, či důsledek vykolejení třech vagonů. Na podvozcích prvních pěti vagonů tohoto vlaku se našly neobvyklé škrábance a podobné poškození se podle místních médií našlo i na dvou dalších vlacích, které projely místem před nehodou. To by mohlo znamenat, že příčinou vykolejení byl prasklý svar koleje.
V úterý večer u Barcelony příměstský vlak narazil do části zdi z dálnice AP-7, která se zřítila na trať. Při nehodě zemřel 27letý strojvůdce ze Sevilly a čtyři desítky lidí utrpěly zranění. Vyšetřování příčin této nehody také pokračuje, ale mnohé zatím nasvědčuje tomu, že část zdi se na koleje zřítila kvůli sesuvu půdy, podmáčené deštěm.
Po úterní nehodě přestaly jezdit příměstské vlaky do Barcelony, které denně využívá asi 400 tisíc lidí. Ve středu byl jejich provoz zastaven proto, že katalánská vláda nařídila revizi celé sítě, aby byla zaručena bezpečnost, a dnes tyto vlaky nejezdí kvůli stávce strojvedoucích, kteří mají obavy o svou bezpečnost. I při nedělní srážce vlaků zemřel strojvedoucí. Jejich odborový svaz Semaf kritizuje, že zatímco se vynakládají značné investice do rekonstrukcí a výstavby nové infrastruktury, při níž byla v posledních 15 letech prioritou výstavba vysokorychlostních tratí, výdaje na údržbu jsou podle něj nedostatečné.
Dopravu do Barcelony ztěžuje i omezení na úseku hlavní katalánské dálnice AP-7, z nějž spadla v úterý večer část zdi na železniční trať.
