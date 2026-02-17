Střelba kvůli rodinným sporům. Útočník zabíjel na hokejovém utkání

Nejméně tři mrtvé včetně podezřelého si vyžádala střelba během pondělního hokejového utkání školních týmů ve městě Pawtucket v americkém státě Rhode Island. Policie uvedla, že mezi obětmi jsou žena a její syn. Motivem střelby byly zřejmě rodinné spory. Od začátku letošního roku jde ve Spojených státech již o 41. masovou střelbu.
„Máme tři mrtvé,“ uvedla krátce po pondělní střelbě mluvčí policie z amerického města Pawtucket. Střelcem je podle dostupných informací Robert Dorgan, který v posledních letech používal jméno Roberta Esposito a identifikoval se jako žena.
K incidentu došlo během školního hokejového zápasu na stadionu ve městě Pawtucket v americkém státě Rhode Island. Podle amerických médií střelec mířil na členy vlastní rodiny. Mezi mrtvými jsou totiž Dorganův syn a jeho matka. Není ovšem jisté, zda byla zastřelená žena také Dorganovou exmanželkou. Další tři lidé byli v kritickém stavu převezeni do nemocnice. Střelec sám spáchal sebevraždu, píše server CNN.
„Zastřelil moji rodinu a teď je mrtvý,“ řekla amerických médiím jedna z žen, které vyslýchala policie. Žena uvedla, že střelcem byl její otec, který „měl psychické problémy“ a byl „velmi nemocný“, píše britský deník The Telegraph.
Za útokem stál rodinný spor
Podle vyšetřovatelů stály za útokem rodinné neshody. Dorgan, který v posledních letech vystupoval jako Roberta Esposito, podstoupil v roce 2020 změnu pohlaví. Právě jeho nová transgenderová identita se stala jedním z hlavních důvodů, proč se s ním rozvedla jeho bývalá manželka.
Rodinné spory se týkaly také i jeho blízkých příbuzných. V roce 2020 si měl podle vyšetřování Dorgan stěžovat na místní policejní stanici na to, že ho jeho tchán chtěl vystěhovat z domu kvůli jeho změně pohlaví.
Podle Drogana mu jeho tchán tehdy vyhrožoval, že „ho nechá zavraždit asijským pouličním gangem, pokud se neodstěhuje z domu,“ píše deník New York Post s odvoláním na soudní vyšetřování.
Jedná se o 41. masovou střelbu v tomto roce
Podle webu Gun Violence Archive se jednalo o 41. masovou střelbu v USA za necelé dva měsíce roku 2026. Za minulý rok jich bylo téměř 400.
„Tento druh násilí, zejména na místě, které je určeno pro rodiny a mládež, je zničující,“ uvedl starosta nedalekého města Providence Brett Smiley v příspěvku na síti X.
Pouhé dva měsíce předtím se odehrála střelba na univerzitě Brown State v již zmíněném městě Providence. Střelec podle svědků vešel 14. prosince 2025 do budovy technické fakulty Brownovy univerzity.
V té době tam probíhaly závěrečné zkoušky. Krátce po vstupu pak vypálil ze své pistole asi 40 nábojů, zabil dva studenty a dalších devět zranil.
Nečas vyhlíží "největší utkání našich životů". To první jsme Kanadě nechali, usmál se
Byl jediným z českých hráčů, kdo na Dány v předkole play off platil. A podobné je to po celou dobu olympiády. Martin Nečas mužstvo táhne, se třemi góly a čtyřmi přihrávkami patří mezi nejproduktivnější hokejisty turnaje a před čtvrtfinále proti Kanadě se snažil zachovat si pozitivní náladu.
Prezidenta Peru zbavili funkce. Zatajil schůzku s čínskými podnikateli
Peruánský parlament v úterý sesadil prezidenta Josého Jerího, který čelí vyšetřování kvůli nepřiznaným schůzkám se dvěma čínskými podnikateli. Píší to agentury. Peru mění hlavu státu dva měsíce před parlamentními a prezidentskými volbami. S novou volbou prezidenta začne Kongres ve středu.
Případným zrušením nákupu F-35 by vznikla škoda asi 30 miliard, řekl Babiš
Případným zrušením nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu by vznikla škoda asi 30 miliard korun, řekl v úterý novinářům při návštěvě liberecké nemocnice premiér Andrej Babiš (ANO). Nová vláda v projektu pokračuje, i když zástupci vládních hnutí ANO a SPD před volbami mluvili o jeho přehodnocení a zrušení.
Ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Kostka rezignuje
Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) David Kostka odejde na konci dubna z funkce. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy na základě vyjádření pojišťovny. Podle mluvčí pojišťovny Jany Schillerové končí Kostka z osobních důvodů.
Rulík hřímal: Hrajete za Česko! Musíme se probrat, jinak bude ostuda, uznal český bek
Čeští hokejisté nejsou na olympiádě v Miláně v pohodě. Zápas předkola play off proti Dánsku to akorát potvrdil. Jen díky několika výjimečným momentům vydřeli výhru 3:2, ale výhled na čtvrtfinále s nadupanou Kanadou po pouhých 20 hodinách odpočinku nevěstí nic dobrého.