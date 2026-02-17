Přeskočit na obsah
Zahraničí

Střelba kvůli rodinným sporům. Útočník zabíjel na hokejovém utkání

Fabian Blažek

Nejméně tři mrtvé včetně podezřelého si vyžádala střelba během pondělního hokejového utkání školních týmů ve městě Pawtucket v americkém státě Rhode Island. Policie uvedla, že mezi obětmi jsou žena a její syn. Motivem střelby byly zřejmě rodinné spory. Od začátku letošního roku jde ve Spojených státech již o 41. masovou střelbu.

Policejní a záchranná vozidla před halou Dennis M Lynch Arena, krytým kluzištěm, po střelbě v Pawtucketu.
Lidé truchlí po střelbě v Pawtucketu ve státě Rhode Island v USA, 16. února 2026. REUTERS/CJ GuntherFoto: REUTERS
„Máme tři mrtvé,“ uvedla krátce po pondělní střelbě mluvčí policie z amerického města Pawtucket. Střelcem je podle dostupných informací Robert Dorgan, který v posledních letech používal jméno Roberta Esposito a identifikoval se jako žena.

K incidentu došlo během školního hokejového zápasu na stadionu ve městě Pawtucket v americkém státě Rhode Island. Podle amerických médií střelec mířil na členy vlastní rodiny. Mezi mrtvými jsou totiž Dorganův syn a jeho matka. Není ovšem jisté, zda byla zastřelená žena také Dorganovou exmanželkou. Další tři lidé byli v kritickém stavu převezeni do nemocnice. Střelec sám spáchal sebevraždu, píše server CNN.

Policejní a záchranná vozidla před halou Dennis M Lynch Arenou, krytým kluzištěm, po střelbě v Pawtucketu.
Policie a záchranná vozidla před halou Dennis M Lynch Arena po střelbě v Pawtucketu, Rhode Island, USA, 16. února 2026. REUTERS/CJ GuntherFoto: REUTERS

„Zastřelil moji rodinu a teď je mrtvý,“ řekla amerických médiím jedna z žen, které vyslýchala policie. Žena uvedla, že střelcem byl její otec, který „měl psychické problémy“ a byl „velmi nemocný“, píše britský deník The Telegraph.

Za útokem stál rodinný spor

Podle vyšetřovatelů stály za útokem rodinné neshody. Dorgan, který v posledních letech vystupoval jako Roberta Esposito, podstoupil v roce 2020 změnu pohlaví. Právě jeho nová transgenderová identita se stala jedním z hlavních důvodů, proč se s ním rozvedla jeho bývalá manželka. 

Rodinné spory se týkaly také i jeho blízkých příbuzných. V roce 2020 si měl podle vyšetřování Dorgan stěžovat na místní policejní stanici na to, že ho jeho tchán chtěl vystěhovat z domu kvůli jeho změně pohlaví.

Související

Podle Drogana mu jeho tchán tehdy vyhrožoval, že „ho nechá zavraždit asijským pouličním gangem, pokud se neodstěhuje z domu,“ píše deník New York Post s odvoláním na soudní vyšetřování.

Jedná se o 41. masovou střelbu v tomto roce

Podle webu Gun Violence Archive se jednalo o 41. masovou střelbu v USA za necelé dva měsíce roku 2026. Za minulý rok jich bylo téměř 400.

„Tento druh násilí, zejména na místě, které je určeno pro rodiny a mládež, je zničující,“ uvedl starosta nedalekého města Providence Brett Smiley v příspěvku na síti X.

Pouhé dva měsíce předtím se odehrála střelba na univerzitě Brown State v již zmíněném městě Providence. Střelec podle svědků vešel 14. prosince 2025 do budovy technické fakulty Brownovy univerzity.

V té době tam probíhaly závěrečné zkoušky. Krátce po vstupu pak vypálil ze své pistole asi 40 nábojů, zabil dva studenty a dalších devět zranil.

