Tragédie, která otřásla Kanadou: Policie u pachatele zasahovala, zbraň mu vrátila

Devět mrtvých a 27 zraněných si vyžádala střelba na střední škole v kanadském městečku Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbie. Šéfredaktor Matyáš Zrno ve videu popisuje okolnosti tragédie i zatím dostupné informace o pachateli.
Útok se odehrál kolem druhé hodiny odpoledne místního času. Mezi oběťmi je i devětatřicetiletá učitelka, nejmladší oběti bylo jedenáct let. Podle dostupných informací se studenti během útoku zabarikádovali ve třídách, policie dorazila na místo během dvou minut. Přesto jde o nejkrvavější školní masakr v Kanadě od útoku na montrealské Polytechnice v roce 1989.
Policie u pachatele už zasahovala
Pachatelem byl osmnáctiletý teenager Jesse van Rocellar, který se narodil jako muž, ale od 12 let se označoval za ženu a procházel tranzicí s hormonální léčbou. Podle policie dívka po útoku obrátila zbraň proti sobě.
Před střelbou měla zabít i svou matku a nevlastního bratra. Útočnice ve čtrnácti letech odešla ze školy, podle dostupných informací trpěla duševními problémy a policie u ní v minulosti zasahovala. Tehdy jí byla odebrána lovecká kulovnice, která jí však byla později vrácena – držení podobné zbraně je na kanadském venkově běžné.
Šok místních umocňuje i místo činu. Tumbler Ridge je izolovaná venkovská komunita, vzdálená zhruba třináct hodin jízdy od Vancouveru, známá spíše jako bývalá lovecká a hornická osada a v posledních letech naleziště dinosauřích fosilií. Jde o politicky konzervativní a dlouhodobě velmi bezpečnou oblast, kde si lidé podle místních běžně ani nezamykají domy. I představitelé provincie přiznávají, že podobné tragédie bývaly vnímány jako něco, co se „děje jinde“.