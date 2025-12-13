Čína vyhnala filipínské lodě a letadlo z okolí atolů v Jihočínském moři

Čína a Filipíny se ocitly v dalším diplomatickém a vojenském střetu. Čínská strana oznámila, že v blíže neurčený den vytlačila filipínské letadlo a lodě z oblasti atolů Scarborough a Sabina.
Zatímco čínská armáda mluví o nutné obraně proti provokacím a o důrazném varování, Filipíny podobné kroky dlouhodobě označují za agresi a čínskou propagandu. Incident je nejnovějším z řady konfrontací na strategicky významné vodní cestě, kde vedou klíčové obchodní trasy.
Napětí se soustřeďuje hlavně na útes Scarborough, který leží přibližně 350 kilometrů od Manily, hluboko ve výlučné ekonomické zóně Filipín. Čína jej však od roku 2012 fakticky ovládá. Situaci v září vyhrotil plán Pekingu na vyhlášení přírodní rezervace o rozloze 3500 hektarů v této lokalitě, což Manila i Washington vnímají jako pokus o trvalou anexi.
Podobná situace panuje v blízkosti mělčiny Sabina, zhruba 160 kilometrů od filipínské provincie Palawan, kde čínská pobřežní stráž v minulosti použila proti filipínským plavidlům i vodní děla.
Přestože mezinárodní arbitrážní soud v Haagu už v roce 2016 rozhodl, že Peking nemá na tyto atoly žádný historický ani právní nárok, Čína verdikt odmítá a svou přítomnost v oblasti posiluje. V roce 2023 vydala novou mapu, kde si nárokuje prakticky celé moře na úkor Filipín, Vietnamu či Malajsie. Kromě kontroly nad námořní dopravou jde také o obrovské zásoby ryb a předpokládaná bohatá ložiska ropy a zemního plynu pod mořským dnem.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí
„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.