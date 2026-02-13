Chceme srazit ceny energií, shodují se evropští lídři. Ale ne v tom, jak to provést

Jak řešit vysoké ceny elektřiny a jak lépe konkurovat Spojeným státům a Číně? To řešili evropští lídři ve čtvrtek na neformálním summitu v Belgii. Konkrétní kroky ale zatím nepředstavili. Český premiér Andrej Babiš po jednání uvedl, že se snažil prosadit změnu systému emisních povolenek. Podle něj totiž v současnosti platí Češi za elektřinu mnohem více než jiné evropské státy.
Snížení cen elektřiny napříč Evropou, seškrtání byrokracie pro firmy a větší konkurenceschopnost vůči Číně a Spojeným státům. Na tom se shodli lídři na čtvrtečním summitu v belgickém zámku Alden Biesen. Jak přesně chtějí těchto kroků dosáhnout, však lídři neoznámili.
Snížení evropské byrokracie má umožnit firmám jednodušší přístup na celoevropský trh. Konkrétní plán má předložit šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v březnu na summitu Evropské unie. „Cíl je jasný: dosáhnout hmatatelných výsledků v krátkodobém horizontu,“ napsal po čtvrtečním summitu na síti X belgický premiér Bart De Wever.
„O tom, že je třeba něco udělat, aby Evropa zůstala konkurenceschopná, už nepochybuje téměř nikdo. Liší se ale názory na to, jakým způsobem to provést,“ uvedl po skončení jednání český premiér Andrej Babiš.
Emisní povolenky jako hlavní téma Andreje Babiše
Právě boj proti emisním povolenkám je něco, za co chce Babiš bojovat. Podle něj je potřeba změnit evropskou směrnici, která v tuto chvíli umožňuje spekulantům s povolenkami vydělávat na burze.
Problém je podle českého premiéra také v tom, že Evropa nemá jednotný energetický trh. V Portugalsku, kde mají moře a slunce, je elektřina levnější než ve Francii. Ještě mnohem dražší je pak v Německu, v Česku či v Estonsku.
„Potřebujeme energetické dálnice, to znamená propojení jednotlivých trhů. U nás hlavně s Německem a Polskem, ale to jsou obrovské investice,“ uvedl Babiš krátce po jednání.
Na summitu se podle svých slov snažil vysvětlit ostatním lídrům, že Česko má úplně jinou pozici než například Dánsko, které má 70 procent obnovitelných zdrojů, či Španělsko, které má nejen vítr, ale i slunce. „Musí pochopit, že každý máme nějaký energetický mix a náš region je o jádru,“ dodal s tím, že Česko potřebuje stabilní příkon elektřiny.
Babiš se den před summitem setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Český premiér při té přiležitosti o svých výhradách k systému emisních povolenek informoval.
Macron mu podle něj nepřímo vyjádřil podporu. „Samozřejmě nikdo vám neřekne na počkání, že vás hned podpoří. Měl jsem z toho ale dobrý pocit, protože on si mé argumenty značil velice podrobně,“ uvedl Babiš.
