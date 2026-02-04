Nic o mně nevyšlo, dejte si už s Epsteinem pokoj, žádá Trump Američany

Americký prezident Donald Trump v úterý vzkázal Američanům, aby se už přestali zabývat kauzou zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Před novináři v Bílém domě trval na tom, že nově zveřejněné dokumenty očistily jeho pověst. Deník The New York Times v souboru spisů zveřejněném ministerstvem spravedlnosti na konci ledna zaznamenal 5300 dokumentů se zmínkami či odkazem na Trumpa.
„Nic o mně nevyšlo, kromě toho, že šlo doslova o konspiraci proti mně ze strany Epsteina a dalších lidí. Ale myslím, že je na čase, aby se naše země začala zabývat něčím jiným. Například zdravotnictvím nebo něčím, na čem lidem záleží,“ prohlásil Trump.
Trump je jedním z několika mužů, o kterých Federální úřad pro vyšetřování (FBI) shromáždil „obscénní informace“, stojí podle newyorského deníku v emailu zveřejněném ministerstvem spravedlnosti, který představitel FBI loni poslal svému kolegovi.
Mezi tyto informace se zřejmě řadí více než desítka podnětů zaslaných Národnímu středisku FBI pro operace v oblasti hrozeb v Západní Virginii. Středisko umožňuje veřejnosti posílat FBI tipy o trestné činnosti.
Některé z těchto tipů obsahují obvinění ze sexuálního násilí spáchaného Trumpem a Epsteinem. FBI je shrnul do jedné zprávy, která se objevila mezi dokumenty zveřejněnými na konci ledna. Shrnutí neobsahuje další informace, které by tato tvrzení potvrdily, poznamenal deník The New York Times.
Ministerstvo spravedlnosti se zabývalo obviněními ze sexuálních přečinů vznesených vůči Trumpovi v souvislosti s Epsteinovým případem, ale nezjistilo žádné věrohodné informace, které by odůvodňovaly další vyšetřování, uvedl v neděli náměstek ministryně spravedlnosti Todd Blanche.
S tím nesouhlasí někteří demokraté. „Tyto spisy obsahují vysoce alarmující obvinění, že Donald Trump znásilňoval děti a že Donald Trump dětem vyhrožoval zabitím,“ pronesl v úterý demokratický kongresman z Kaliornie Ted Lieu a vyzval k vyšetřování prezidenta.
Deník The New York Times v nově zveřejněných dokumentech identifikoval více než 38 tisíc zmínek o Trumpovi, jeho manželce Melanii Trumpové, floridském klubu Mar-a-Lago a dalších souvisejících pojmech.
Žádné ze zveřejněných souborů neobsahují přímou komunikaci mezi Trumpem a Epsteinem. List poznamenal, že jen málo z dokumentů bylo datováno z počátku 21. století, kdy se spolu muži přátelili.
Reportérka stanice CNN Kaitlan Collinsová na úterní tiskové konferenci Trumpa upozornila na to, že nový soubor dokumentů odhalil blízké vazby jeho dvou spojenců, miliardáře Elona Muska a ministra obchodu Howarda Lutnicka, na Epsteina. Trump její poznámku zlehčoval s tím, že v takovém případě by toho byly plné noviny.
Deník The Guardian připomněl, že v médiích se zprávy o vazbách Muska a Lutnicka na Epsteina objevily. Trump výměnu s Collinsovou po jejích dalších dotazech ukončil výčitkou, že se novinářka v jeho přítomnosti málo usmívá.
Prezident Filipa Turka ministrem nikdy nejmenuje, sdělil premiér Andrej Babiš k požadavku Motoristů na nominaci poslance ministrem. Prezident Petr Pavel dal dnes jasně najevo, že očekává nový návrh. Motoristé se zlobí.
Vědci objevili dosud největší organickou molekulu obsahující síru – prvek nezbytný pro bílkoviny a enzymy na Zemi – v mezihvězdném prostoru. Dosud její větší sloučeniny nacházeli jen v kometách a meteoritech. Objev tak označují za „chybějící článek“ v porozumění tomu, jak vzniká chemie života ve vesmíru.
Rusko a Ukrajina zahájily ve středu Abú Zabí druhé kolo přímých rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy s cílem ukončit válku. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.
Modrá dodávka ji měla dovézt domů, místo toho s ní zamířila do pekla. Patnáctiletá Mary Vincent přežila brutální útok násilníka, který ji připravil o obě ruce a nechal v rokli v přesvědčení, že vykrvácí. Přežila – a usvědčila ho. Jenže systém ho po letech pustil zpět na svobodu, kde znovu zabíjel. Dnes Mary inspiruje svět svými obrazy i vlastnoručně vyrobenými protézami.
Poslední rusko-americká jaderná smlouva New START o omezení jaderných zbraní má vypršet v noci na čtvrtek a zatím nic nenasvědčuje jejímu prodloužení. Papež Lev vyzval obě strany k zachování omezení, Kreml uvedl, že Rusko bude jednat odpovědně. Podle expertů by nejhorším scénářem byly nové závody ve zbrojení, informovala ve středu agentura Reuters.