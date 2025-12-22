Brusel odmítl českou státní podporu pro provozovatele digitálního vysílání DTT

Evropská komise v pondělí oznámila, že plánovaná česká státní podpora provozovatelům pozemního digitálního televizního vysílání (DTT) odporuje právu Evropské unie. Záměr, který Brusel prověřoval několik let, měl vést k vyplacení zhruba 473 milionů korun České televizi, Českým radiokomunikacím a společnosti Digital Broadcasting. Evropská komise tvrdí, že pomoc nebyla během jejího šetření vyplacena.
"Komise došla k závěru, že pomoc není v souladu s pravidly EU ohledně státní pomoci. Česko by tudíž nemělo vyplatit pomoc operátorům," uvedla v prohlášení Evropská komise. Podle ní státní pomoc nesplňuje podmínky pro to, aby byla přijatelná z hlediska unijního práva. Nepředstavuje například nápravu selhání trhu.
Na chystanou státní podporu si již v roce 2017 stěžovala Česká asociace satelitních operátorů. V roce 2022 Evropská komise zahájila hloubkové šetření plánované státní podpory. Cílem opatření s rozpočtem zhruba 473 milionů Kč bylo zajistit, aby provozovatelé DTT uvolnili pásmo 700 MHz ze služeb pozemního vysílání. Opatření mělo pokrýt výdaje na modernizaci infrastruktury a provoz modernizovaných sítí v letech 2017 až 2020.
Premiér Andrej Babiš (ANO) do 8. ledna nevratně vloží holding Agrofert do svěřenského fond RSVP Trust, který založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Ta o tom v pondělí informovala a Babiš následně sdělil, že tak učiní do termínu, jak mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od svého jmenování premiérem.