Brity čeká klíčové hlasování o odchodu z EU. Vše, co potřebujete vědět o brexitu

Britská premiérka Mayová není schopná prosadit svou variantu brexitu hlavně kvůli ustanovením týkajícím se irského ostrova. Domácím kritikům se nelíbí způsob, jakým se chce vyhnout tomu, aby bylo po brexitu nutné obnovit hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem.

To má zajistit obchodní dohoda, o které budou Britové a EU jednat v příštích letech. Pro případ, že by se jednání zasekla, začne platit tak zvaná irská pojistka - Británie by zůstala členem evropské celní unie a v rámci ní plnila řadu evropských pravidel, i když by jejich podobu už po brexitu nemohla ovlivnit.

Mayové kritikům se nelíbí, že by Británie členství v celní unii nemohla jednostranně vypovědět - EU něco takového odmítá. Argumentuje tím, že pojistka by přestala být pojistkou, pokud by ji jeden z partnerů mohl o své vůli "roztrhat". Podle EU musí pojistka platit až do doby uzavření definitivní dohody o volném obchodu, i kdyby to trvalo roky.