"Vytvořili atmosféru strachu." Lidé v Anglii a Skotsku popisují, jak teď vidí brexit

V anglickém městečku Carlisle, které leží nedaleko hranic se Skotskem, hlasovaly v referendu v roce 2016 skoro dvě třetiny lidí pro brexit. Naopak ve Skotsku a jeho největším městě Glasgow chtěli lidé zůstat v Evropské unii. Jak to vidí na obou stranách teď, když se rozvod Británie a EU blíží?

Carlisle/Glasgow (od našeho zpravodaje) - Jaro přišlo letos do Skotska nezvykle brzy. Ranní vlak směrem na jih tak nejede typickým skotským počasím, kterým je mlha, vlhko a déšť. Poslední zastávkou před anglickou hranicí je malá vesnice, jejíž smutná sláva souvisí s tragédií. Lockerbie, nad kterým se kvůli výbuchu na palubě zřítil před více než třiceti lety boeing společnosti Pan Am. Zemřelo tady celkem 270 lidí.

Naopak první stanicí za skotsko-anglickou hranicí je Carlisle. A severní Anglie, to byla v referendu v roce 2016 rajská hudba pro zastánce brexitu. Zde měly hlasy pro odchod Británie z Evropské unie velkou převahu.

V samotném Carlislu chtělo brexit šedesát procent těch, kteří k referendu přišli. Severní a severovýchodní Anglie přitom patří k nejméně prosperujícím britským regionům.

Na ulici Tait v centru města je obchod s polskými potravinami. Jmenuje se Tastes of Poland - Chutě Polska. Je jedním ze symbolů toho, proti čemu Britové, kteří chtěli pryč z unie, protestovali. Příliš mnoho imigrantů, přičemž Poláci patří k nejpočetnějším.

Sousední ulicí zrovna prochází známý stand-up komik John Scott. Pro českého novináře šťastná náhoda: Scott jezdí po Velké Británii se svojí show a brexit je jedním z témat jeho vtipů. V rozhovoru v Carlislu ale hovoří vážně.

"Je to špatné. Já sám jsem velmi proevropský. Někteří politici a média ale vytvořili atmosféru strachu, nebo řekl bych politiku strachu, kvůli migrantům. Skutečně si myslím, že většina těch, kdo chtěli brexit, to udělala kvůli obavám z imigrace. Přitom třeba uprchlická vlna z roku 2015 se Británie skoro nedotkla," říká původem skotský komik. "A kuriózní je, že brexit měl velkou podporu na severu Anglie, kde je málo přistěhovalců ve srovnání s Londýnem nebo jinými oblastmi," dodává.

Ani místní rodák Gregg není nadšený z odchodu. "Dal bych přednost tomu, abychom zůstali v Evropské unii. Teď se bude muset improvizovat, mnoho věcí se bude měnit, a přitom je to všechno zbytečné. Ale nemyslím si, že je takový rozdíl v názorech mezi severem a jihem Anglie," říká mladý Brit.

Skotsko proti brexitovému proudu

Do plánovaného brexitu zbývá měsíc, má nastat 29. března. Stále ale není jasné, co to bude pro Angličany nebo Skoty znamenat. Jasných je pouze několik věcí. Například to, že příští složení Evropského parlamentu po květnových volbách bude už bez anglických i skotských europoslanců.

Dohoda s EU ale pořád není schválená, premiérka Theresa Mayová odložila hlasování v Dolní sněmovně o svém návrhu na 12. března, a aby chaosu nebylo málo, v úterý připustila, že Británie může požádat o odklad březnového termínu pro odchod z Evropské unie. Opoziční Labouristická strana zase v pondělí ústy svého předsedy Jeremyho Corbyna připustila možnost opakovaného referenda o brexitu.

Skotové hlasovali v tom prvním drtivě za setrvání v Evropské unii. Skoro dvoutřetinovou většinou. Skotsko ale není Katalánsko a Glasgow není Barcelona. Nevisí tu nikde skotské vlajky ani hesla odmítající Londýn. Žádné symboly vzdoru, které jsou patrné mezi Katalánci proti Madridu.

Čech Ivan Felcman žije v největším skotském městě Glasgow šest let, pracuje v optice. Podle něj Skotové skutečně nevzhlížejí k 29. březnu s nervozitou, i když nikdo přesně neví, co bude.

"Za měsíc Británie odchází z Evropské unie a není jasný plán. Například co bude s námi, občany Evropské unie, kteří tady pracují. Visí ve vzduchu něco nevyřčeného. Co jsem slyšel, tak lidé očekávají, že ceny půjdou nahoru o deset procent. To znamená, že nákup nebude za padesát liber, ale za pětapadesát," říká Felcman.

Podle jeho názoru ve Skotsku bude určitě druhé referendum, ale spíše o nezávislosti na Británii než o brexitu.

"Nevole Skotů vůči Anglii byla vždy a asi vždy i bude. Pokud Velká Británie odejde z Evropské unie, myslím, že tentokrát by Skotové mohli hlasovat pro nezávislost a sami se do unie vrátit," domnívá se Čech.

Anglická výjimečnost

V hotelu na okraji Glasgow se recepční u snídaně ptá na číslo pokoje každého, kdo přichází. Po chvilce se vrací. "Nejste Čech? Máte takové typicky české jméno. Já jsem Slovenka z Nitry."

Ona sama prý obavy z brexitu nemá, i když jí nikdo nedokáže říci, jak se změní její situace po 29. březnu. "Povolení k pobytu mám, pojištění také. Jestli mě tady najdete ještě v květnu, tak to snad bude v pohodě," usmívá se.

Jan Čulík učí mnoho let bohemistiku na glasgowské univerzitě. Bydlí blízko malého nádraží Pollokshaws East. Brexit podle něj ukázal podstatné rozdíly mezi Skoty a Angličany.

"Bulvární deník Daily Mail, což je vlivné médium, roky tvrdě kritizoval a napadal Evropskou unii. Mnozí Angličané tomu uvěřili. Jsou také přesvědčeni o jakési anglické výjimečnosti. O tom, že bude možné obnovit vliv Anglie jako kdysi za impéria. K tomu se přidává i příběh o tom, jak Angličané za druhé světové války stáli sami proti nepříteli a zvládli to. Ve Skotsku ale tohle přesvědčení na rozdíl od Anglie není," domnívá se Čulík.

Podle jeho názoru se mnozí Angličané - zejména ti starší - rozhodovali emocionálně a na základě odporu vůči politickým elitám, které jim lezou na nervy. Netušili ale přesně, jaký praktický dopad toto rozhodnutí bude mít.

Před nádražím v Carlislu si užívá jarního slunce na lavičce Phil, který se představuje jako automechanik. Říká, že hlasoval pro brexit a hlasoval by tak znovu.

"Nejsem proti Evropě, ale každý má svůj stát a o ten se má starat především," tvrdí. Nejistotu ohledně brexitu si nepřipouští. "Co budu dělat 30. března ráno? Vstanu, vyčistím si zuby, obléknu se - a pak uvidíme," směje se.

