Bílý dům chce, aby Kongres vyšetřoval Obamu kvůli odposlechům Trumpa během kampaně

AKTUALIZOVÁNO před 6 minutami

Úřad Donalda Trumpa požádal americký Kongres, aby přezkoumal údajné zneužití moci Barackem Obamou. Ten měl podle prohlášení Bílého domu nechat odposlouchávat nynější amerického prezidenta během loňské volební kampaně. Bílý dům své tvrzení nijak nepodložil. Obamův mluvčí nařčení odmítá s tím, že žádný prezident nemůže osobně nařídit odposlech.

Washington - Úřad amerického prezidenta Donalda Trumpa požádal Kongres, aby vyšetřil údajné zneužití moci jeho předchůdcem Barackem Obamou.

Trump v sobotu prohlásil, že jej Obama nechal odposlouchávat během loňské předvolební kampaně. Obamův mluvčí Kevin Lewis obvinění odmítl a odposlechy vyloučil rovněž někdejší šéf amerických tajných služeb.

Trump v sobotu rovněž vyzval k zahájení vyšetřování dvou vysoce postavených členů Demokratické strany kvůli údajným vazbám na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina.

"Hrozné! Právě jsem zjistil, že Obama mě nechal odposlouchávat v Trump Tower krátce před (mým) vítězstvím (v prezidentských volbách)," napsal na twitteru americký prezident. "Tohle je mccarthyismus!" dodal Trump s odkazem na kampaň bývalého senátora Josepha McCarthyho, který v 50. letech 20. století pořádal v USA hon na komunisty na základě anonymních udání.

Bílý dům požádal Kongres, aby v rámci vyšetřování údajného ruského ovlivňování předvolební kampaně ve prospěch Trumpa prošetřil i obvinění Obamy.

"Zprávy o potenciálním politicky motivovaném vyšetřování, jež bezprostředně předcházelo volbám 2016, jsou velmi znepokojující," uvedl v prohlášení mluvčí Bílého domu Sean Spicer. Četné dotazy novinářů směřující k detailům obvinění odmítl s tím, že se Trumpův úřad k věci nebude vyjadřovat až do doby, než její okolnosti prozkoumá Kongres.

Přední demokratičtí politici či lidé z týmu exprezidenta obvinění rázně odmítli. Obamu podpořil někdejší šéf tajných služeb James Clapper, který funkci opustil s Obamovým lednovým odchodem. "Žádná taková odposlechová akce proti prezidentskému kandidátovi, jeho týmu či zvolenému prezidentovi vedena nebyla," řekl televizi NBC.

Podle Obamova mluvčího Lewise bylo zásadou jeho vlády, že žádný úředník Bílého domu nikdy nezasáhne do žádného nezávislého vyšetřování.

Podle agentury DPA Trump zřejmě svoje tvrzení opírá o vyšetřování, které prováděl Federální vyšetřovací úřad (FBI) a tajné služby loni v jeho okolí a které souviselo s jeho údajnými finančními vazbami na Rusko. Případné odposlechy by ale v tomto případě podle amerických zákonů nařídil šéf FBI James Comey, nikoli Bílý dům.

Světové agentury také upozornily na časovou posloupnost šíření zprávy o údajných odposleších nařízených Obamou. Ve čtvrtek o nich informovalo v talk show jedno z mnoha amerických pravicových rádií, v pátek ultrapravicový zpravodajský server Breitbart News, jehož bývalým šéfem je Trumpův hlavní stratég Steve Bannon, a v sobotu prezident.

Právě v sobotu přitom velké americké listy jako The Washington Post a The New York Times otiskly na svých titulních stránkách články o vztahu prezidenta Trumpa k Rusku. Trump se přitom snaží, aby se psalo o tématech, která nastolí on a od jiných, která se mu nehodí, často odvádí pozornost, napsala DPA.

Také bývalý Obamův poradce Ben Rhodes důrazně popřel Trumpovo tvrzení. "Žádný prezident nemůže nařídit odposlech. Toto omezení bylo zavedeno kvůli ochraně občanů před lidmi jako jste vy," reagoval Rhodes. Šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová dodala, že jedinou odpovědí na obvinění je vyšetřování nezávislé komise.

Sama Pelosiová se přitom v sobotu stala jedním z terčů Trumpových útoků. Podle něj by měly úřady ji a šéfa demokratů v Senátu Chucka Schumera vyšetřovat kvůli vazbám na Rusko a jeho prezidenta Putina. Trump tak reagoval na výzvu demokratů v Kongresu, aby ministr spravedlnosti Jeff Sessions odstoupil kvůli tomu, že se loni během volební kampaně dvakrát sešel s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem a před uvedením do úřadu ministra o tom neinformoval Senát.

Na řadě míst Spojených států vyrazily v sobotu do ulic stovky lidí na podporu prezidenta Trumpa ve snaze hájit jeho první kroky ve funkci. Někde se střetli s Trumpovými odpůrci.

autor: ČTK