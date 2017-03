Podrazí Rusko židli pod dalším Trumpovým mužem? Ministra Sessionse ostřelují už i republikáni

před 38 minutami

Lidé z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa udržovali v loňské kampani kontakty s Rusy. A nyní tyto vztahy podrážejí Bílý dům. Po bezpečnostním poradci Michaelu Flynnovi, který už musel odstoupit, volají demokraté po rezignaci ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Ten si během schvalovacího slyšení v Senátu, kde mluvil pod přísahou, "nevzpomněl", že se během kampaně setkal s ruským velvyslancem ve Washingtonu.

Washington, D.C. - Už během předvolební kampaně avizoval Donald Trump, že jako americký prezident by chtěl mít lepší vztahy s Ruskem. Teď jsou to ale právě ruské kontakty, které ohrožují Trumpův Bílý dům.

Po generálu Michaelu Flynnovi, který před dvěma týdny rezignoval na funkci poradce pro národní bezpečnost, může být zpochybněn další Trumpův klíčový člověk: ministr spravedlnosti Jeff Sessions.

"Nevím o žádných takových aktivitách. Já jsem s Rusy nekomunikoval," říkal Sessions 10. února během schvalovacího slyšení v Senátu. Senátoři se ho ptali, zda ví o tom, že by nějací lidé z Trumpova okolí během loňské kampaně jednali s Rusy.

Podle informací, které jako první zveřejnil americký list Washington Post, se ale Sessions loni nejméně dvakrát sešel s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem.

To by ještě nemuselo být nic výjimečného. Sessions byl v té době členem amerického Senátu a senátoři se běžně setkávají se zástupci cizích zemí. Pro zahraniční výbor Senátu nebo pro výbor pro obranné síly, kde působil právě i Sessions, je to samozřejmá součást jejich práce.

Jenže Sessions byl jedním z nejviditelnějších a politicky nejvlivnějších Trumpových spolupracovníků v kampani. A kontext celých loňských prezidentských voleb Sessionsovi přitěžuje.

"Smrtelně" nebezpečný Kisljak

Podle amerických tajných služeb stálo Rusko za hackerskými útoky proti demokratické straně a Trumpově soupeřce ve volbách Hillary Clintonové. Právě ze zpravodajského vyšetřování, které stále probíhá, vyplynuly i Sessionsovy schůzky s velvyslancem Kisljakem.

Kontakty s tímto mužem už přitom stály hlavu zmíněného bezpečnostního poradce Flynna, když se ukázalo, že lhal o obsahu svých prosincových telefonátů s ruským velvyslancem.

Flynn se s Kisljakem bavil o sankcích, které v té době dosluhující prezident Barack Obama uvalil na Rusko - kromě jiného vyhostil třicet pět ruských diplomatů.

Neprokázalo se sice, že by Flynn Moskvě avizoval, že Trump po nástupu do Bílého domu sankce zmírní nebo rovnou zruší. Ruský prezident Vladimir Putin nicméně nepodnikl žádné kroky, které jsou jinak v těchto situacích zcela standardní.

I pro Trumpova ministra spravedlnosti Sessionse by mohl být právě Kisljak nebezpečný.

"Nikdy jsem se nepotkal s ruskými úředníky, abych mluvil o kampani. Netuším, čeho se nařčení týkají. Je to nepravdivé," popřel Jeff Sessions na Twitteru, že by udělal cokoli nezákonného.

Jenže média a opoziční demokraty zajímá především jeho zářijová schůzka s Kisljakem v Sessionsově kanceláři v Senátu. Právě v té době podle amerických tajných služeb vrcholily ruské hackerské útoky proti americké Demokratické straně.

Jde jen o nedorozumění?

Podle ministrovy mluvčí Isgur Floresové Jeff Sessions během inkriminovaného slyšení v Senátu rozhodně nechtěl své kontakty s ruským velvyslancem zapřít.

"Byl dotazován na komunikaci mezi Ruskem a Trumpovou kampaní - nikoliv na schůzky, které učinil jako člen senátního výboru pro vojenské síly," uvedla mluvčí.

Pro demokraty, jejichž zatvrzelý postoj vůči prezidentovi a jeho administrativě byl dobře vidět během Trumpova úterního projevu v Kongresu, je ovšem celá ruská kauza příležitostí, jak stále tvrději torpédovat Bílý dům.

Vůdčí představitelé strany volají po Sessionsově hlavě. "Poté co lhal pod přísahou o své komunikaci s Rusy, musí ministr rezignovat," prohlásila předsedkyně demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová.

Republikáni začínají mít strach

Znepokojeni jsou už ale i republikáni. Pokud by kauza měla ještě gradovat, mohla by v očích voličů politicky poškodit i některé kongresmany. Pod ministra spravedlnosti Sessionse formálně spadá FBI, který však zároveň věc stále šetří.

Republikáni dosud odmítali možnost, že by se měl ujmout kauzy zvláštní vyšetřovatel, nezávislý na ministerstvu i na Kongresu. Teď už ale i někteří z nich tuto možnost připouštějí.

"Pokud tam něco je a bude to postupovat vzhůru řetězcem vyšetřování, tak je jasné, že Jeff Sessions, který je můj dobrý přítel, by nemohl rozhodovat," naznačil tuto možnost republikánský senátor Lindsey Graham.

Vůdce republikánů ve sněmovně Kevin McCarthy pak ve čtvrtek ráno ministra Sessionse už zcela otevřeně vyzval, aby se z důvodu možného konfliktu zájmů postavil stranou vyšetřování. Podle McCarthyho by měl ministr také "vyjasnit" své výroky, které pronesl během únorového slyšení v Senátu.

autor: Daniel Anýž