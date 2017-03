Kdo je Rus, který potápí Trumpovu vládu? Tvrdý profesionál, na něhož Češi narazili v boji o radar

před 17 minutami

Ruský velvyslanec Sergej Kisljak ve Washingtonu způsobuje Donaldu Trumpovi nezamýšlené problémy. Kvůli tomu, že jednal s politiky z jeho okolí. Kisljak jako náměstek ministra zahraničí jednal před lety v Praze o radaru. "Působil na mě jako naprostý profesionál. Debata s ním byla otevřená. Nepochybuji, že měl blízko k ruským zpravodajským službám," řekl Aktuálně.cz Tomáš Pojar, tehdejší náměstek českého ministra zahraničí.

Moskva - Rusko si chválilo vítězství Donalda Trumpa a doufalo, že najde ve Washingtonu spřízněné duše.

Komplikuje to ovšem muž Vladimira Putina: ruský velvyslanec v USA Sergej Kisljak.

Když se ukázalo, že na schůzce s Michaelem Flynnem ještě před Trumpovou inaugurací hovořil o protiruských sankcích, poradce pro národní bezpečnost po několika dnech ve funkci rezignoval.

Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions také osobně hovořil s Kisljakem, při slyšení v Kongresu to ale neuvedl. Další Trumpův "ruský problém".

Čerstvě vyšlo najevo, že se s Kisljakem sešel i Jarred Kushner. Trumpův zeť a poradce, který má na amerického prezidenta velký vliv.

Kisljak je zkušeným diplomatem

Nařčení, že je Kisljak agent, který z amerických politiků tahá informace nebo je dokonce "rekrutuje", Moskva odmítá. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova se mezi oběma státy vytváří atmosféra, která negativně ovlivní spolupráci Putina s Trumpem.

"Kisljak si počíná velice strategicky. Hovoří s lidmi, které ruská vláda považuje za klíčové v Trumpově administrativě," cituje list Guardian Alinu Polyakovou, analytičku výzkumného centra Atlantic Council.

Šestašedesátiletý diplomat hovoří velmi dobře anglicky a francouzsky, zkušenosti má velké.

V roce 2008 Kisljak vedl ruskou delegaci v Praze, která jednala s tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem o americkém plánu na stavbu protiraketového radaru v Brdech.

Tvrdil tehdy, že raketový štít je namířen proti Rusku. Odmítal americký argument, že jde o obranu proti Íránu.

"Írán nebude schopen vyvinout technologii potřebnou k ohrožení Evropy svými raketami dalších třicet až čtyřicet let. Kdyby se opravdu jednalo o reakci na Írán, musel by radar být někde v Řecku nebo Turecku," uvedl tehdy v Praze Kisljak.

Hovořil rovněž o "arogantním americkém unilateralismu" a za příklady takového chování vydával Irák a Kosovo.

Začínal na ministerstvu SSSR

"Působil na mě jako naprostý profesionál. Debata s ním byla otevřená. Nepochybuji, že měl blízko k ruským zpravodajským službám," řekl Aktuálně.cz Tomáš Pojar, který byl v té době náměstkem ministra zahraničí.

Od stavby radaru v České republice po svém nástupu do funkce upustil americký prezident Barack Obama. Loni Obama 35 ruským diplomatům, tedy podřízeným Sergeje Kisljaka, nařídil opustit území Spojených států. Šlo o odvetu za ruské hackerské útoky proti americké Demokratické straně.

Kisljak začal svoji kariéru ještě na ministerstvu zahraničí Sovětského svazu v roce 1977.

V první polovině osmdesátých let na misi při OSN v New Yorku, ve druhé polovině pak byl prvním tajemníkem na velvyslanectví SSSR ve Washingtonu. Později přesídlil do Bruselu jako ruský velvyslanec při NATO.

Zažil ještě sovětskou diplomatickou legendu Anatolije Dobrynina, který byl sovětským velvyslancem ve Washingtonu skoro čtvrt století. V letech 1962 až 1986.

autor: Martin Novák