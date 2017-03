Trump zrušil dotace na potraty i osvětu. Kdyby se nenašly jinde, může to stát život tisíce žen

před 54 minutami

Desítky zemí přislíbily darovat na podporu rozvojových programů zaměřených na plánované rodičovství a reprodukční zdraví téměř 200 milionů dolarů. Na čtvrteční konferenci v Bruselu se dárci rozhodli kompenzovat finance, které do programů investují americké neziskové organizace. Ty totiž kvůli nařízení prezidenta Donalda Trumpa přijdou o jakoukoliv podporu ze státního rozpočtu. Na jejich pomoci jsou přitom závislé lékařské kliniky po celém světě, které bojují proti viru HIV a nebezpečí laicky provedených potratů.

Brusel - Jedno rozhodnutí amerického prezidenta přimělo na 50 zemí sáhnout do vlastní kapsy a investovat do rozvojové pomoci.

Poté, co Donald Trump minulý měsíc zastavil financování nevládních organizací, které provozují potraty, začalo se o svou existenci obávat mnoho lékařských klinik po celém světě, které jsou na jejich pomoci závislé.

Chybějící peníze se rozhodly poskytnout vlády několika desítek zemí Evropy, Ameriky a Asie.

Na konferenci v Bruselu se ve čtvrtek sešli představitelé téměř 50 zemí, aby uspořádali sbírku na rozvojovou pomoc věnovanou plánování rodičovství a reprodukčnímu zdraví. Zavázali se vybrat 200 milionů dolarů.

Vlády Belgie, Dánska a Švédska například přislíbily věnovat do projektu, který odstartovala nizozemská ministryně rozvoje Lilianne Ploumenová, 20 milionů dolarů. Konferenci, která nesla název She Decides (Ona rozhoduje), se ale zúčastnily i soukromé firmy. Se stejně vysokou částku se například zapojil i Bill Gates se svou nadací.

"Jsem hluboce dojata podporou vyjádřenou tolika zeměmi, organizacemi i jednotlivci," cituje CNN Lilianne Ploumenovou. "Je to pro zbytek světa velmi silný signál toho, že základní právo žen a dívek rozhodovat o svém životě musí být respektováno."

Ženy se bojí na antikoncepci i zeptat

Nařízení nové vlády USA má dalekosáhle dopady. Vztahuje se dokonce i na organizace, které o potratech poskytují pouze informace. Zánik proto hrozí lékařským zařízením v afrických zemích, kde je nebezpečně rozšířen virus HIV.

V senegalském Dakaru si do jedné takové kliniky chodí místní ženy pro hormonální antikoncepci, kondomy, nebo jen rady ohledně sexuálního života, na které se v konzervativní muslimské zemi jinak stydí zeptat.

"Nechci otěhotnět," svěřuje se v čekárně mladičká Raicha. "Chci nejdřív dostudovat a pak mít možnost pracovat." Čekárny jsou pravidelně plné dívek, které by se k antikoncepci jinak nedostaly.

Přestože klinika neprovádí potraty, posílá ženy na místa, kde je mohou bezpečně podstoupit. Bez finanční pomoci Americké agentury pro mezinárodní rozvojovou pomoc jí ale hrozí zánik, píše list New York Times.

Nebezpečné potraty

Programy věnované reprodukčnímu zdraví a plánování rodičovství mnohdy zachraňují i životy žen, které jinak podstupují nebezpečné procedury.

Například v Indii zemře na následky špatně provedeného potratu podle britského deníku The Independent jedna žena každé dvě hodiny. "Děje se to kvůli nedostatku informací a znalosti. Ženy se snaží ukončit těhotenství samy doma a když se jim to nepodaří, nemají se ve venkovských oblastech jak dostat do bezpečného lékařského zařízení," vysvětlil pro list ředitel tamní charitativní organizace Ipas Vinoj Manning.

Organizátoři projektu She Decides proto doufají, že se jim podaří vybrat celkem až 600 milionů dolarů. Podle neziskové organizace Guttmacher Institute pomáhaly doposud peníze z rozpočtu USA každý rok zabránit až dvou milionům nebezpečných, tajně provedených potratů, a 11 000 úmrtí.

Trumpovo nařízení by pak podle organizace Mare Stopes International mohlo během čtyř let jeho vlády způsobit provedení až 2,1 milionu nebezpečných potratů a 21700 novorozeneckých úmrtí.

autor: Simona Fendrychová