Přeskočit na obsah
Benative
4. 1. Diana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Berlíňané mrznou bez proudu kvůli sabotáži levicových extremistů, tvrdí starosta

ČTK

Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína je dílem levicových extremistů, uvedl v neděli podle agentury DPA starosta německého hlavního města Kai Wegner. Bez proudu jsou po požáru kabelů ze sobotního rána stále desetitisíce domácností.

Sobotní požár kabelového mostu přes Teltowský kanál připravil v době mrazivého počasí o dodávky proudu na 45 tisíc berlínských domácností a více než 2200 podniků; 3. prosince 2026.
Sobotní požár kabelového mostu přes Teltowský kanál připravil v době mrazivého počasí o dodávky proudu na 45 tisíc berlínských domácností a více než 2200 podniků; 3. prosince 2026.Foto: REUTERS
Reklama

Požár kabelového mostu přes Teltowský kanál připravil v době mrazivého počasí o dodávky proudu na 45 tisíc domácností a více než 2200 podniků. Následně bylo podle DPA zveřejněno prohlášení údajných pachatelů, jehož pravost nyní zkoumá německá tajná služba.

"Je nepřijatelné, aby extrémní levice opět útočila na naši elektrickou síť a ohrožovala tak lidské životy," řekl křesťanskodemokratický starosta Wegner.

Související

Podle údajů provozovatele sítě, společnosti Stromnetz Berlin, jsou škody tak závažné a oprava tak složitá, že nouzová situace bude mimořádně dlouhá. Úplné obnovení dodávek patrně potrvá až do čtvrtka odpoledne, přičemž k dnešku bylo znovu připojeno 7000 domácností a 150 podniků.

Franziska Giffeyová, která v regionální vládě německého hlavního města zastává post senátorky pro ekonomiku, již v sobotu večer uvedla, že bylo poškozeno pět velmi silných vysokonapěťových kabelů. Útok byl podle ní promyšlený - silné zápalné zařízení bylo umístěno pod kabely tak, aby nadělalo co největší škody.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
People celebrate following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife were captured, in Concepcion
People celebrate following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife were captured, in Concepcion
People celebrate following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife were captured, in Concepcion

ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných

Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Noční teploty budou klesat až k minus 16 stupňům, varují meteorologové

Nadcházející noci v Česku budou velmi mrazivé. Minimální teploty mohou místy klesnout 12 až 16 stupňů Celsia pod nulu. Meteorologové vydali v neděli před silnými mrazy výstrahu, která platí od pondělního do čtvrtečního rána pro většinu republiky. Na východě Moravy čekají více oblačnosti, proto zde má být kromě pondělí o něco tepleji. Varování neplatí ani pro většinu Středočeského kraje a Prahu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama