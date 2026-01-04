Berlíňané mrznou bez proudu kvůli sabotáži levicových extremistů, tvrdí starosta

Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína je dílem levicových extremistů, uvedl v neděli podle agentury DPA starosta německého hlavního města Kai Wegner. Bez proudu jsou po požáru kabelů ze sobotního rána stále desetitisíce domácností.
Požár kabelového mostu přes Teltowský kanál připravil v době mrazivého počasí o dodávky proudu na 45 tisíc domácností a více než 2200 podniků. Následně bylo podle DPA zveřejněno prohlášení údajných pachatelů, jehož pravost nyní zkoumá německá tajná služba.
"Je nepřijatelné, aby extrémní levice opět útočila na naši elektrickou síť a ohrožovala tak lidské životy," řekl křesťanskodemokratický starosta Wegner.
Podle údajů provozovatele sítě, společnosti Stromnetz Berlin, jsou škody tak závažné a oprava tak složitá, že nouzová situace bude mimořádně dlouhá. Úplné obnovení dodávek patrně potrvá až do čtvrtka odpoledne, přičemž k dnešku bylo znovu připojeno 7000 domácností a 150 podniků.
Franziska Giffeyová, která v regionální vládě německého hlavního města zastává post senátorky pro ekonomiku, již v sobotu večer uvedla, že bylo poškozeno pět velmi silných vysokonapěťových kabelů. Útok byl podle ní promyšlený - silné zápalné zařízení bylo umístěno pod kabely tak, aby nadělalo co největší škody.
ŽIVĚKvůli kritice Okamurova projevu má jít ukrajinský velvyslanec na kobereček k Macinkovi
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance v Praze Vasyla Zvaryče. Řešit s ním bude jeho komentáře k nedávným výrokům předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) proti Ukrajině a jejímu vedení v novoročním projevu. V nedělním pořadu Partie v televizi Prima to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
"Vím o spoustě chyb, které jsem udělal," řekl Milan Hlavsa. Hrál i v Bílém domě
Spoluzakladatel skupiny The Plastic People of the Universe Milan "Mejla" Hlavsa prošel řadou skupin, hrál po hospodách i v Bílém domě pro prezidenty, vždycky ale zůstával nezávislý. Jedna z nejvýraznějších osobností české rockové scény navíc nikdy neustrnula, stále zkoušela něco nového.
ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
Noční teploty budou klesat až k minus 16 stupňům, varují meteorologové
Nadcházející noci v Česku budou velmi mrazivé. Minimální teploty mohou místy klesnout 12 až 16 stupňů Celsia pod nulu. Meteorologové vydali v neděli před silnými mrazy výstrahu, která platí od pondělního do čtvrtečního rána pro většinu republiky. Na východě Moravy čekají více oblačnosti, proto zde má být kromě pondělí o něco tepleji. Varování neplatí ani pro většinu Středočeského kraje a Prahu.