3. 1.
Zahraničí

Sabotáž? Berlíňané mrznou, část německé metropole je po požáru kabelů bez proudu

ČTK

Po požáru kabelového mostu v jihozápadní části Berlína se bez elektřiny ocitlo více než 45 tisíc domácností a přes 2000 podniků. Agentuře DPA to v sobotu sdělil provozovatel sítě Stromnetz Berlin. Policie později oznámila, že obdržela dopis, kde se údajní pachatelé přihlašují k odpovědnosti za výpadek, a nyní ověřuje, zda je pravý.

V německé metropoli napadl sníh a panují teploty pod bodem mrazu. Oprava energetické sítě zničené požárem se ukazuje jako neobvykle složitá, uvedla v sobotu večer agentura DPA.
V německé metropoli napadl sníh a panují teploty pod bodem mrazu. Oprava energetické sítě zničené požárem se ukazuje jako neobvykle složitá, uvedla v sobotu večer agentura DPA.
Oprava sítě se ukazuje jako neobvykle složitá, uvedla DPA. "Kdy přesně proud zase půjde, zatím není jasné," řekl mluvčí společnosti Henrik Beuster. Později společnost uvedla, že opravy budou trvat až do čtvrtka.

Dodávky jsou podle něj obnovovány postupně. Do večera by se to mělo podařit u 10 tiaíc domácností, sdělila mluvčí hospodářské správy berlínského senátu serveru Tagesspiegel. "U ostatních 35 tisíc dotčených přípojek musíme předpokládat, že oprava bude pokračovat až do čtvrtka odpoledne 8. ledna 2026," dodala mluvčí.

V německé metropoli napadl sníh a panují teploty pod bodem mrazu. "Na sídlišti Thermometersiedlung ve čtvrti Lichterfelde se kvůli přetrvávajícímu výpadku proudu pomalu mění nálada. Stmívá se, lidé mrznou. Policie informuje prostřednictvím reproduktorů, scéna je přízračná," uvedl na síti X reportér Tagesspiegel, který situaci na sídlišti ilustroval přiloženým videem.

Důvodem výpadku byl požár kabelového mostu přes Teltowský kanál, který poškodil několik kabelů vedoucích do nedaleké elektrárny Lichterfelde. Oheň byl již uhašen. Příčina požáru zatím není známa, řekl Beuster.

Výpadek má podle společnosti Stromnetz Berlin podobný rozsah jako ten, který nastal v září v jihovýchodním Berlíně. Tehdy provozovatel uvedl, že šlo o 50 tisíc zákazníků. Výpadek, jehož příčinou byl politicky motivovaný žhářský útok na dva sloupy vysokého napětí, tehdy trval několik dní.

