Sabotáž? Berlíňané mrznou, část německé metropole je po požáru kabelů bez proudu

Po požáru kabelového mostu v jihozápadní části Berlína se bez elektřiny ocitlo více než 45 tisíc domácností a přes 2000 podniků. Agentuře DPA to v sobotu sdělil provozovatel sítě Stromnetz Berlin. Policie později oznámila, že obdržela dopis, kde se údajní pachatelé přihlašují k odpovědnosti za výpadek, a nyní ověřuje, zda je pravý.
Oprava sítě se ukazuje jako neobvykle složitá, uvedla DPA. "Kdy přesně proud zase půjde, zatím není jasné," řekl mluvčí společnosti Henrik Beuster. Později společnost uvedla, že opravy budou trvat až do čtvrtka.
Dodávky jsou podle něj obnovovány postupně. Do večera by se to mělo podařit u 10 tiaíc domácností, sdělila mluvčí hospodářské správy berlínského senátu serveru Tagesspiegel. "U ostatních 35 tisíc dotčených přípojek musíme předpokládat, že oprava bude pokračovat až do čtvrtka odpoledne 8. ledna 2026," dodala mluvčí.
V německé metropoli napadl sníh a panují teploty pod bodem mrazu. "Na sídlišti Thermometersiedlung ve čtvrti Lichterfelde se kvůli přetrvávajícímu výpadku proudu pomalu mění nálada. Stmívá se, lidé mrznou. Policie informuje prostřednictvím reproduktorů, scéna je přízračná," uvedl na síti X reportér Tagesspiegel, který situaci na sídlišti ilustroval přiloženým videem.
Důvodem výpadku byl požár kabelového mostu přes Teltowský kanál, který poškodil několik kabelů vedoucích do nedaleké elektrárny Lichterfelde. Oheň byl již uhašen. Příčina požáru zatím není známa, řekl Beuster.
Výpadek má podle společnosti Stromnetz Berlin podobný rozsah jako ten, který nastal v září v jihovýchodním Berlíně. Tehdy provozovatel uvedl, že šlo o 50 tisíc zákazníků. Výpadek, jehož příčinou byl politicky motivovaný žhářský útok na dva sloupy vysokého napětí, tehdy trval několik dní.
ŽIVĚVenezuelská opozice chce převzít moc. Zatím budou Venezuelu řídit USA, oznámil Trump
Venezuelská opozice je připravena převzít moc. V sobotním prohlášení to uvedla vůdkyně opozice María Corina Machadová. Zároveň zopakovala tvrzení opozice, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. Americký prezident Donald Trump o něco později prohlásil, že USA budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc.
Krejčí s Wolverhamptonem udržel nulu a porážkou to odnesl West Ham
Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí se dočkal prvního vítězství v anglické lize. Wolverhampton ve 20. kole porazil 3:0 West Ham s Tomášem Součkem, který do utkání naskočil o poločase. Krejčí, jenž v nejhorším týmu soutěže od léta hostuje z Girony a v minulém kole zařídil gólem remízu 1:1 na hřišti Manchesteru United, odehrál celý zápas.
V Praze na části linky B nejezdilo přes hodinu kvůli výpadku proudu metro
vpodvečer na déle než hodinu zastaven provoz mezi stanicemi Florenc a Černý Most. Dopravní podnik uvedl, že důvodem byl výpadek napájení elektrickou energií. Po 16:30 zavedl v úseku zvláštní tramvajovou linku XB a prodloužil běžné tramvajové a autobusové linky, informoval na webu.
Útočník z obchodního domu v Hradci je obviněn z pokusu o vraždu, hrozí mu 20 let
Policie v sobotu obvinila z pokusu o vraždu 32letého cizince, který v pátek v obchodním centru v Hradci Králové napadl o čtyři roky mladšího cizince a jednu svědkyni zranil. Muži hrozí v případě odsouzení 12 až 20 let vězení, uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Dakar zahájil nejlépe Šoltys, Macík se musel vyrovnat s penalizací
Motocyklový jezdec Martin Michek vstoupil do Rallye Dakar 10. místem, mezi automobily byl Martin Prokop v prologu třináctý. Z početné skupiny Čechů v kategorii kamionů byl dnes nejvýše čtvrtý Martin Šoltys. Aleš Loprais skončil pátý, Michal Valtr osmý a obhájce prvenství Martin Macík po třicetisekundové penalizaci jedenáctý.