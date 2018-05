Ruská kauza je fake news. Trump se do čela dostal díky "občanské válce", tvrdí jeho exporadce Bannon

Steve Bannon, bývalý klíčový poradce Donalda Trumpa, varuje, že pokud v podzimních volbách zvítězí opoziční demokraté, vyvolají proces odvolání amerického prezidenta. "Volby budou referendum o možném odvolání Donalda Trumpa. Na volebním lístku nebudou ani tak jednotliví kandidáti, ale Trump," říká Bannon v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz. Vlivný muž americké politiky zároveň odmítá, že by Trumpova prezidentská kampaň byla jakkoliv propojená s ruskými zájmy. Bannon v Praze vystoupil na Žofínském fóru, kam jej pozvala zbrojní firma Czechoslovak Group spolu s Lenny Davisem, komentátorem a bývalým zvláštním poradcem prezidenta Billa Clintona.

Spojené státy na podzim čekají důležité volby do Kongresu. Co se stane, když demokraté vyhrají? Nepřijde automaticky snaha o sesazení (impeachment) prezidenta?

Samozřejmě. Když demokraté vyhrají a jejich lídryně Nancy Pelosiová se stane předsedkyní Sněmovny reprezentantů, proces impeachmentu vyvolají ještě ten samý den. Nic jiného totiž nemají.

Demokraté si nedali žádnou práci s tím, aby po prohraných prezidentských volbách definovali svoji vlastní politickou agendu, aby se věnovali sociálně-ekonomickým tématům, kvůli kterým prohráli. Maximálně se vracejí k tématům dvacet let starým, jako je minimální mzda.

Takže kongresové volby budou mít velmi jasné téma, bude to referendum o možném odvolání Donalda Trumpa. Na volebním lístku nebudou ani tak jednotliví kandidáti, ale Trump.

A jak v tuto chvíli vidíte demokratické šance?

Otázka možného odvolání prezidenta je velmi emotivní téma. Ale i pro Trumpovy voliče je to důvod jít k volbám. Od důležitých lidí přímo z Demokratické strany tak už zní "nemluvte už o Trumpově odvolání". Protože vědí, že to je zaručený způsob, jak dostat jeho voliče k urnám. A já také lidem říkám: Pokud máte rádi Trumpa, jděte volit, tohle bude druhá prezidentská volba.

Kdo je Steve Bannon Narodil se 27. listopadu 1953. Působil jako důstojník amerického námořnictva nebo investiční bankéř ve společnosti Goldman Sachs. Vedl krajně pravicový zpravodajský portál Breitbart News. Později byl vedoucím předvolební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016. Mezi lednem a srpnem 2017 byl poradcem a hlavním stratégem prezidenta Trumpa. Ten za to často čelil kritice, nakonec Bannona po více než půl roce propustil. Na Bannona pak dopadl Trumpův hněv, když popsal praktiky v Bílém domě v knize novináře Michaela Wolffa s názvem Oheň a hněv. Prezident mu dokonce hrozil žalobou.

To skoro vypadá, jako by se demokraté mohli chytit do vlastní pasti. Jejich tlak na odvolání prezidenta se může obrátit proti nim.

Jenže oni opravdu nic jiného nemají. Trumpovo vítězství nepřijali. Od první sekundy po volbách pláčou - říkají, že nevyhrál v celkovém počtu odevzdaných hlasů a že za to může tamto a tohle: Rusové, aféra s e-maily Hillary Clintonové, kterou James Comey otevřel deset dní před volbami, a tak dál.

Už osmnáct měsíců se věnují projektu, který začal v noci po volebním dnu, kdy agentura AP ve 2:30 ráno potvrdila, že Donald Trump vyhrál. A oni se rozhodli, že toto vítězství anulují.

Občanská války u republikánů

Není nebezpečné, jak Trumpovo vítězství rozštěpilo americkou společnost? Trump sice nebyl příčinou, ale tu propast mezi dvěma tábory Američanů prohloubil. Už si ani nechtějí rozumět, je to nesmiřitelný boj.

A proč by to mělo být špatné? Takový je život. Já mám rád boj a tohle je boj o duši země. V historii už jsme byli mnohokrát rozděleni. A to není špatná věc, znamená to jen, že lidé na jedné i druhé straně hluboce věří své věci.

My jsme nejdříve iniciovali s hnutím Tea Party a webem Breitbart News občanskou válku v Republikánské straně. Na což jsem velmi pyšný. Šli jsem proti stranickému aparátu a celé té struktuře velkých donátorů. To částečně vyčistilo stůl a připravilo cestu pro populistu Donalda Trumpa. Byla to občanská válka mezi lidmi, kteří kontrolují Republikánskou stranu, a obyčejnými lidmi, pracujícími, střední třídou.

A když jsme pak chtěli porazit Hillary Clintonovou? To musíte opravdu tvrdě bojovat. Její soupeř z demokratických primárek Bernie Sanders měl ty samé informace jako my. Ale místo toho se pustil do polštářového souboje.

Pokud jsme ale my jednu věc v Trumpově kampani uměli - tak bojovat, bojovat jako o život. Protože bojujete o kontrolu nejmocnější a nejskvělejší země v historii lidstva.

Co rozhodlo? V čem byla a je Trumpova síla?

Já jsem k Trumpovi přišel 88 dní před volbami. V průzkumech zaostával o 16 procent. Řekl jsem, nestarejte se o to. Záleží jen na dvou číslech. Dvě třetiny Američanů si stále myslely, že Amerika se ubírá špatným směrem. Stejně jako když v roce 2008 volili Obamu. Možná měli rádi Obamu osobně, ale podle nich nepřinesl změnu, kterou země potřebovala.

Ale co je důležitější, 75 procent Američanů, jak nám ukázaly průzkumy, věřilo, že jejich země je na sestupu. A když jsme se na to podívali podrobněji, viděli jsme, že pracující a střední třída se s tím nechce smířit. Na rozdíl od elit v New Yorku nebo v Hollywoodu, kterým je to jedno.

Byla to pracující třída, která byla připravena následovat jakéhokoli lídra, který přivede Ameriku k někdejší velikosti. A na to se celá kampaň zaměřila. Donald Trump se na to soustředil a vyhrál.

To všechno jsou fake news

"Zrádcovská, nevlastenecká schůzka." Tak jste v knize novináře Michaela Wolfa charakterizoval počínání Trumpova nejstaršího syna Donalda juniora, který se uprostřed prezidentské kampaně 2016 sešel v Trump Tower s ruskou právničkou, která mu slibovala "kompro" na Hillary Clintonovou…

…Ano, ale to jsem nemyslel doslova, v právnickém slova smyslu, ale jako metaforu. A myslím, že i oni sami už uznali, že to byla hloupost.

Takže o žádném propojení mezi Trumpovou kampaní a Rusy nelze mluvit? Co to tedy bylo? Byli lidé okolo Trumpa tak naivní, nezkušení?

Počkejme si na zprávu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, která by měla být venku před listopadovými volbami do Kongresu. Uvidíme, co tam bude, ale o průniku aktivit nelze mluvit. To všechno jsou fake news.

Už vyšly samostatné vyšetřovací zprávy výborů pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů a Senátu Kongresu. Ani jedna žádný průnik nebo spolupráci s Rusy nenašla.

Nicméně obě zmíněné zprávy zároveň potvrzují snahu Rusů vaši prezidentskou kampaň ovlivnit.

Nechme to na Američanech, ať v kongresových volbách posoudí, jak vážně to vidí, teď je to spíše politické divadlo.

Měl by prezident Trump svolit k osobnímu rozhovoru s vyšetřovatelem Muellerem? Není to v jeho případě nebezpečné? Občas bezděčně pronese něco, co by se pod přísahou mohlo obrátit proti němu.

On veřejně prohlásil, že je ochoten s Muellerem mluvit. Ale nevím, jaký má teď názor jeho právnický tým. Podle mě by měl přinejmenším písemně zodpovědět otázky, Mueller vypracoval. Jsou tam sice dotazy, které míří k možnému průniku aktivit s Rusy, ale podle mě jsou spíše slabé, neškodné.

Nebylo to ale přinejmenším tak, že Trumpovo okolí a on sám prezidentskou kampaň dost dlouho chápali i jako způsob, jak podpořit své podnikatelské aktivity? Ať už směrem k Rusům, nebo třeba k Číňanům. A nevadí vám, jak Trump snižuje standardy, že soukromý byznys a veřejné funkce se nesmějí protínat?

O jakém snižování standardů je řeč? Slyšel jste někdy, jak to chodilo v 90. letech v Bílém domě Billa Clintona? Clintonovi nabízeli za peníze nocleh ve své ložnici. Číňané dovnitř nosili hotovost v kufrech. O čem to mluvíte? To už jsou všechno opět fake news.

Mimochodem, jste s prezidentem Trumpem v kontaktu? Radíte mu stále?

Ano, prostřednictvím jeho právníků jsme v kontaktu.

