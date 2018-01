před 3 hodinami

Bývalý hlavní stratég Bílého domu a někdejší poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon byl v rámci vyšetřování možného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb předvolán před velkou porotu. Píše o tom americký deník The New York Times (NYT) s odvoláním na informovaný zdroj. Podle NYT je to poprvé, co zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller předvolal před velkou porotu člověka, který se pohyboval v Trumpově těsné blízkosti. Deník se domnívá, že Mueller patrně nakonec umožní Bannonovi vyhnout se vypovídání před velkou porotou výměnou za to, že bude ochoten odpovídat na otázky vyšetřovatelů během méně formálního výslechu.

autor: ČTK | před 3 hodinami

