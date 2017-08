Odpoutaný "barbar" Steve Bannon může Trumpovi znepříjemnit život. Je megafonem nespokojených voličů

před 59 minutami

Prezident Donald Trump v pondělí představil svoji strategii pro americký postup v Afghánistánu. Jedna z nejkritičtějších reakcí, že Trump prý jen pokračuje v politice Baracka Obamy, přišla od pravicového webu Breitbart News. Ten od minulého pátku znovu vede Steve Bannon, který byl předtím vyhozen z místa strategického poradce prezidenta Trumpa. Loni Bannon Trumpovi pomohl vyhrát volby, když k němu přivedl krajní pravici, nespokojenou s tradiční republikánskou politikou. Teď ale nelze vyloučit, že část těchto voličů, jejichž megafonem je právě web Breitbart News, by se mohla obrátit proti Trumpovi.

Washington - Reakce amerických médií na afghánskou strategii prezidenta Donalda Trumpa, kterou přednesl v pondělním televizním projevu, byla z většiny neutrální.

V duchu titulku článku deníku Wall Street Journal média psala, že "Trump deklaroval nový postup v Afghánistánu". Informovala, že na doporučení vojenských velitelů Trump posílí počet amerických vojáků v zemi.

A pokud bylo zpravodajství v něčem negativní, tak v konstatování, že Trumpův plán je velmi obecný. Jeden zpravodajský web se ale z tohoto tónu vymykal, o Trumpově strategii referoval o poznání kritičtěji.

"Trump obrátil, pošle do Afghánistánu více vojáků," hlásil titulek hlavního článku webu Breitbart News. Jeho staronovým šéfem není nikdo jiný než Steve Bannon, který minulý pátek vynuceně skončil v roli Trumpova strategického poradce.

A aby nebylo mýlky, že Trump změnil své předchozí názory, informoval hned druhý článek, že prezident v projevu bránil svůj "flip-flop". Nelichotivým výrazem, který web použil, v USA označují politiky, již mění postoje dle aktuální situace a politické potřeby.

Barbar Bannon

Při pohledu na Breitbart News začíná být zřejmá jedna věc: Steve Bannon nebude Bílý dům v ničem šetřit. A naopak splní, co avizoval, když se hned v pátek do Breitbart News vrátil.

"Jsem teď volný. A mám ruce zpět na svých zbraních. Jak o mně někdo řekl: 'Je to barbar Bannon.' Z Breitbart News jsem vybudoval sakra dobrý stroj," vyhlásil Bannon, že k odpůrcům jeho populistické, nacionalistické agendy, charakterizované heslem "Amerika na prvním místě", teď bude ještě tvrdší, než si mohl dovolit jako člen Trumpova týmu.

Bannon přestoupil k Trumpovi z Breitbart News loni v srpnu. V Trumpově štábu se stal pojítkem na krajní pravici, která je nespokojená s tradiční republikánskou politikou a jejíž mediálním megafonem je právě Breitbart News. Bannon k Trumpovi přivedl tyto voliče a pomohl mu vyhrát volby.

V Bílém domě se ale Bannon postupně dostal do křížku s lidmi v prezidentově okolí, především s jeho poradcem pro národní bezpečnost generálem McMasterem a se šéfem ekonomických poradců Garym Cohnem.

V otázce Afghánistánu Bannon loboval za to, aby Trump využil privátní kontraktory, tedy žoldnéře, kteří by nahradili oficiální vojsko.

S Cohnem se pak střetli především v přístupu k Číně, kde Bannon prosazoval nekompromisní postup v duchu toho, co sám Trump vyhlašoval v loňské kampani. Tvrdil, že Peking obviní z podhodnocování měny a přijme ochranářská opatření ke snížení amerického deficitu v obchodní výměně s Čínou.

Prohraný zápas o prezidenta

Svůj zápas o vliv na prezidenta však Bannon nakonec prohrál. Definitivní tečkou za jeho ročním působením v roli Trumpova strategického poradce byl před třemi týdny příchod generála Johna Kellyho na místo šéfa kanceláře Bílého domu. Právě Kelly si vymínil, že Bannon musí pryč.

"Pokud by někdo pochyboval, řeknu to jasně: Odcházím z Bílého domu a vyrážím za Trumpa do války proti jeho odpůrcům - v Kongresu, v médiích, v korporátní Americe," avizoval Bannon v pátek, že si hodlá vyřídit účty s lidmi v Trumpově okolí, ale že proti samotnému prezidentovi nepůjde.

Jenže zpravodajství o afghánské strategii ukazuje, že Bannonův web možná i tuto čáru překročí. Články o Trumpově projevu si daly kromě jiného záležet na tom, aby opakovaně zmínily, že "nová" strategie se podle Breitbart News ve skutečnosti podobá tomu, co dělal už Trumpův předchůdce Barack Obama.

A vedoucí editor webu Joel Pollack na Twitteru napsal, že "Trumpův afghánský projev byl stejný jako Obamův. Jen bez detailů a termínů".

Podle Breitbart News prezident svým afghánským projevem "nepotěšil" svoji voličskou základnu, sdruženou na platformě "Amerika na prvním místě".

Podle některých amerických komentátorů by to měl Trump číst jako jasné varování, že po vyhazovu Bannona z Bílého domu si už nemůže být jist ani jeho loajalitou, ale hlavně ani voliči, které Bannon loni přivedl do jeho tábora.