Amerického generála „skolila“ Ukrajina. Ztratil tajné dokumenty

Americký generálmajor Antonio Aguto, který měl na starosti americkou vojenskou pomoc Ukrajině, čelí vážným obviněním. Podle zprávy generálního inspektora Pentagonu zapomněl ve vlaku tajné mapy s označením „SECRET“ a kvůli nadměrné konzumaci alkoholu utrpěl otřes mozku. Ten mu následně zabránil v účasti na klíčových schůzkách, včetně jednání s ministrem zahraničí Antonym Blinkenem.
Vyšetřování kontrolního orgánu Pentagonu odhalilo sérii selhání vysoce postaveného generála, který od prosince 2022 do září 2024 dohlížel na klíčovou vojenskou podporu Spojených států pro Kyjev.
Podle minulý týden zveřejněné zprávy se generálmajor Antonio Aguto dopustil nejen nesprávného zacházení s utajovanými dokumenty, ale i „nadměrného požívání alkoholu“.
K prvnímu vážnému incidentu došlo v dubnu 2024, kdy se generál vracel vlakem z návštěvy Ukrajiny do Německa. Aguto během cesty ztratil tubus obsahující mapy s označením „SECRET“, které detailně popisovaly válečný stav na Ukrajině.
Přestože generál tvrdil, že neexistují důkazy o úniku informací, kontrolní orgán konstatoval, že dokumenty zůstaly ve vlaku zcela nezabezpečené a později je našli ukrajinští občané.
Příliš opilý na kontrolu
Další incident se odehrál v květnu 2024 přímo v Kyjevě. Po dlouhé večeři, která se protáhla do pozdních nočních hodin, se generál vrátil do svého hotelového pokoje ve stavu, který jeho okolí popsalo jako silnou opilost. Jeden z asistentů dokonce v SMS zprávě varoval kolegy, že Aguto je příliš opilý na jakoukoli kontrolu připravovaných zařízení.
V pokoji generál ztratil rovnováhu, spadl a udeřil se do hlavy. Během následujících 24 hodin upadl ještě dvakrát, což vedlo k diagnostikovanému otřesu mozku. Kvůli tomuto zranění se Aguto nebyl schopen účastnit důležitých diplomatických setkání, včetně schůzky s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem.
Aguto se vůči obvinění z nadměrného požívání alkoholu ohradil a vyšetřovatelům řekl, že od vysokého důstojníka dostal ústní povolení pít během oficiálních návštěv Kyjeva, a popřel, že první pád v jeho hotelu byl způsoben opilostí.
Uvedl zdokumentované zdravotní problémy, které mu někdy znemožňovaly stát na nohou, a poznamenal, že užívá předepsané léky, které mohou způsobovat závratě.
„Přijměte opatření“
Vyšetřovatelé ovšem jeho tvrzení odmítli s tím, že nesplňuje formální podmínky pro zřeknutí se odpovědnosti požadované vojenskými předpisy a nikdy nebyla zaevidována u Společného operačního centra amerického evropského velitelství.
K těmto selháním došlo v kritické době, kdy se USA zavázaly poskytnout Ukrajině bezpečnostní pomoc v celkové hodnotě přesahující 50 miliard dolarů. Generální inspektor už doporučil ministrovi války, aby vůči generálovi přijal příslušná opatření.
„Jsme si vědomi podložených obvinění generálního inspektora ministerstva obrany ohledně generálmajora (ve výslužbě) Tonyho Aguta. V souladu s armádní politikou je tato záležitost přezkoumávána a v případě potřeby budou přijata opatření,“ reagoval mluvčí armády ve svém prohlášení.
