Americká vláda vstoupila do nouzového režimu

Vláda Spojených států v sobotu kvůli neschválenému financování začala fungovat v nouzovém režimu označovaném jako shutdown. Americký Senát již sice schválil návrh, který zajišťuje financování federálních úřadů, odsouhlasit ho ale ještě musí Sněmovna reprezentantů. Ta by se měla sejít v pondělí. Výpadek ve financování vlády tak zřejmě bude pouze krátký.
Federální zaměstnanci pracující o víkendech, tedy například vojenský personál či letoví dispečeři, jsou většinou považováni za nezbytné, takže během shutdownu pokračují v práci.
Návrh schválený Senátem je výsledkem dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s demokratickými zákonodárci, kteří odmítají schválit navrhovaný rozpočet ministerstva vnitřní bezpečnosti bez provedení změn v Úřadu pro imigraci a cla (ICE), napsala agentura AFP.
ICE v poslední době čelí kritice kvůli zastřelení dvou amerických občanů ve městě Minneapolis. Návrh zajišťuje většině federálních úřadů finance do 30. září a poskytuje zákonodárcům další dva týdny na dosažení dohody ohledně financování ministerstva vnitřní bezpečnosti.
Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson v pátek vyjádřil naději, že Sněmovna reprezentantů návrh v pondělí schválí. "Doufáme, že tento výpadek bude krátký," uvedl ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet Russ Vought. Dodal, že administrativa bude připravena nouzový režim ukončit, jakmile Sněmovna reprezentantů návrh odsouhlasí a prezident Trump ho podepíše.
ŽIVĚK Íránu míří armáda větší než do Venezuely. Země chce uzavřít dohodu, informoval Trump
Americký prezident Donald Trum uvedl, že Írán podle něj chce uzavřít dohodu se Spojenými státy. Podle agentury Reuters však nesdělil žádné podrobnosti. Šéf Bílého domu už dříve v pátek varoval, že k Íránu míří americké vojenské uskupení, které je podle něj větší než flotila vyslaná do Venezuely.
ŽIVĚPoslanci v prvním čtení podpořili novelu stavebního zákona, k pravidlům sněmovny se nedostali
Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila návrh vládní koalice na vznik centrální stavební správy pod státním úřadem. Novela stavebního zákona především zřizuje Úřad rozvoje území. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi.
Český juniorský souboj ve finále deblu ovládly v Melbourne sestry Kovačkovy
Tenistky Alena a Jana Kovačkovy triumfovaly v juniorské čtyřhře na Australian Open. V českém finále v Melbourne porazily Terezu Heřmanovou a Denisu Žoldákovou 6:1, 6:3. Nasazené jedničky ovládly duel o titul za 52 minut a turnajem prošly bez ztráty setu.
ŽIVĚUkrajina evakuuje Charkovskou oblast, čeká víc ruských útoků
Ukrajina nařídila evakuaci rodin s dětmi ze sedmi vesnic na severovýchodě země v Charkovské oblasti. Informoval o tom gubernátor Igor Syněhubov. Podobné evakuace jsou známkou postupu ruských sil v dané oblasti, napsala agentura AFP.
"To byla má motivace." Djokovič po epickém semifinále přišel s jedovatým vzkazem
Seděl v malé místnosti narvané desítkami novinářů a cítil obrovskou satisfakci. Grandslamový rekordman Novak Djokovič si opět zahraje finále Australian Open v době, kdy celý tenisový svět mluví o naprosté hegemonii světové dvojky Jannika Sinnera a jedničky Carlose Alcaraze.