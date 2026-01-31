Přeskočit na obsah
Zahraničí

Americká vláda vstoupila do nouzového režimu

ČTK

Vláda Spojených států v sobotu kvůli neschválenému financování začala fungovat v nouzovém režimu označovaném jako shutdown. Americký Senát již sice schválil návrh, který zajišťuje financování federálních úřadů, odsouhlasit ho ale ještě musí Sněmovna reprezentantů. Ta by se měla sejít v pondělí. Výpadek ve financování vlády tak zřejmě bude pouze krátký.

Vláda Spojených států v sobotu kvůli neschválenému financování začala fungovat v nouzovém režimu označovaném jako shutdown. Podvečerní snímek Kapitolu, sídla Kongresu USA je z pátku.
Vláda Spojených států v sobotu kvůli neschválenému financování začala fungovat v nouzovém režimu označovaném jako shutdown. Podvečerní snímek Kapitolu, sídla Kongresu USA je z pátku.Foto: REUTERS
Federální zaměstnanci pracující o víkendech, tedy například vojenský personál či letoví dispečeři, jsou většinou považováni za nezbytné, takže během shutdownu pokračují v práci.

Návrh schválený Senátem je výsledkem dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s demokratickými zákonodárci, kteří odmítají schválit navrhovaný rozpočet ministerstva vnitřní bezpečnosti bez provedení změn v Úřadu pro imigraci a cla (ICE), napsala agentura AFP.

ICE v poslední době čelí kritice kvůli zastřelení dvou amerických občanů ve městě Minneapolis. Návrh zajišťuje většině federálních úřadů finance do 30. září a poskytuje zákonodárcům další dva týdny na dosažení dohody ohledně financování ministerstva vnitřní bezpečnosti.

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson v pátek vyjádřil naději, že Sněmovna reprezentantů návrh v pondělí schválí. "Doufáme, že tento výpadek bude krátký," uvedl ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet Russ Vought. Dodal, že administrativa bude připravena nouzový režim ukončit, jakmile Sněmovna reprezentantů návrh odsouhlasí a prezident Trump ho podepíše.

