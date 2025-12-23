Američané potopili další člun v Tichomoří. Údajný pašerák nepřežil

Armáda USA v noci na úterý uvedla, že provedla další úder na loď pašující drogy. "Zpravodajské informace potvrdily, že nenápadné plavidlo se pohybovalo po známých trasách pašeráků drog ve východním Pacifiku a bylo zapojeno do operací pašování drog," uvedlo na síti X jižní velitelství americké armády. "Během této akce byl potvrzen jeden usmrcený muž - narkoterorista," dodala armáda.
Doprovodné video ukazuje, jak první salva nejprve zčeří hladinu a po druhé salvě začne zadní část plavidla hořet. Následné další zásahy požár zesilují. V poslední části videa je vidět loď unášená po hladině a vedle ní plameny.
Spojené státy začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.
Od začátku září bylo při 29 známých útocích zabito nejméně 105 lidí, uvedla agentura AP. Údery čelí kritice ze strany některých amerických zákonodárců i ochránců lidských práv, kteří tvrdí, že Trumpova administrativa předložila jen málo důkazů o tom, že cílem byli skutečně lodi pašeráků drog a že útoky představují mimosoudní popravy.
Rusko v noci na úterek opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.
Šermíř Jiří Beran vybojoval ve svých 42 letech jako nejstarší člen české olympijské výpravy medaili, se svými týmovými kolegy přivezl z Paříže bronz. Kromě profesionálního sportu se věnuje i osvětě.
Brankář Daniel Vladař dovedl v pondělním utkání NHL hokejisty Philadelphie 23 zákroky k vítězství nad Vancouverem 5:2. Připsal si třináctou výhru v sezoně. Anaheim s gólmanem Lukášem Dostálem a kapitánem Radko Gudasem nestačil na Seattle a prohrál 1:3. Dvěma góly rozhodl o výhře hostů Jordan Eberle. Gudas byl zvolen třetí hvězdou zápasu.
Je mu to jedno. Ať hraje domácí fotbalovou soutěž, Evropskou ligu nebo francouzský pohár, nastupuje Pavel Šulc se stejnou intenzitou a sází gól za gólem. V neděli potřeboval na dva góly pouze jeden poločas. Jeho efektivita tak snese ta nejpřísnější srovnání.
Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po pondělním téměř tříhodinovém jednání SPD to novinářům řekl předseda hnutí a Sněmovny Tomio Okamura. Dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.