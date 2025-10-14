Zahraničí

USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Spojené státy zaútočily u pobřeží Venezuely na další plavidlo, které podle nich převáželo drogy. Šest lidí zemřelo, informovala v úterý agentura Reuters s odvoláním na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Žádný americký voják podle něj nebyl zraněn.
"Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo pašovalo narkotika a bylo napojeno na nelegální narkoteroristické sítě," napsal Trump na Truth Social o dalším útoku amerických sil na venezuelský člun.
"Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo pašovalo narkotika a bylo napojeno na nelegální narkoteroristické sítě," napsal Trump na Truth Social o dalším útoku amerických sil na venezuelský člun. | Foto: Reuters

"Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo pašovalo narkotika a bylo napojeno na nelegální narkoteroristické sítě," napsal mimo jiné Trump na sociální síti Truth Social.

Agentura AP uvedla, že to byl pátý smrtící americký útok v Karibiku zaměřený na pašeráky drog.

Související

Maduro je připraven vyhlásit ve Venezuele stav nouze v případě vojenské agrese USA

Venezuela, USA, armáda, dobrovolníci, Maduro, výcvik
12 fotografií

Napětí mezi USA a Venezuelou v poslední době i právě kvůli drogám roste. Spojené státy nechaly u venezuelských břehů rozmístit své bojové lodě, které mají zasahovat proti pašování drog, do něhož je podle Washingtonu zapleten i venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro.

Maduro naproti tomu tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. Venezuela také odmítá kritiku, že dostatečně nebojuje proti pašování drog.

 
Mohlo by vás zajímat

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“

Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“
0:59

Dvakrát vyšší než Petřínská rozhledna. Musk úspěšně otestoval loď pro misi na Mars

Dvakrát vyšší než Petřínská rozhledna. Musk úspěšně otestoval loď pro misi na Mars
15 fotografií

Veřejné hromadné popravy v Gaze. Hamás upevňuje pozice, USA přihlížejí

Veřejné hromadné popravy v Gaze. Hamás upevňuje pozice, USA přihlížejí
0:49
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Venezuela člun Drogy Donald Trump

Právě se děje

Aktualizováno před 46 minutami
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

ŽIVĚ
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 46 minutami
„Riziko je příliš velké.“ Mladý Schumi míří na tratě, z nichž měl jeho otec strach

„Riziko je příliš velké.“ Mladý Schumi míří na tratě, z nichž měl jeho otec strach

Mladý Němec si otevírá dveře do světa, který zrodil nové šampiony z pilotů F1, ale stejně tak některé hvězdy semlel.
před 1 hodinou
USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

"Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo pašovalo narkotika a bylo napojeno na nelegální narkoteroristické sítě," napsal Trump na Truth Social.
před 1 hodinou
Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“
0:59

Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“

Americké zpravodajské služby sdílely s Ukrajinou informace, které umožnily útoky na důležité ruské energetické objekty, včetně ropných rafinerií.
před 2 hodinami

Za zdmi dětské psychiatrie v Bohnicích. Žádné mříže, kamery na pokojích a zahrada

Za zdmi dětské psychiatrie v Bohnicích. Žádné mříže, kamery na pokojích a zahrada
Prohlédnout si 23 fotografií
Děti si místnosti "zkrášlují" různými nápisy.
Snaží se, aby to tam bylo co nejútulnější.
před 2 hodinami
Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Aktuálně.cz sleduje první den návštěvy prezidentského páru na Šluknovsku, kde poznal během chvíle dva zcela odlišné světy.
před 3 hodinami
Strnadovo Ferrari a Maserati. Miliardář může koupit českého dovozce značek

Strnadovo Ferrari a Maserati. Miliardář může koupit českého dovozce značek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil miliardáři Michalovi Strnadovi nákup firmy Scuderia.
Další zprávy