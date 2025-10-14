"Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo pašovalo narkotika a bylo napojeno na nelegální narkoteroristické sítě," napsal mimo jiné Trump na sociální síti Truth Social.
Agentura AP uvedla, že to byl pátý smrtící americký útok v Karibiku zaměřený na pašeráky drog.
Napětí mezi USA a Venezuelou v poslední době i právě kvůli drogám roste. Spojené státy nechaly u venezuelských břehů rozmístit své bojové lodě, které mají zasahovat proti pašování drog, do něhož je podle Washingtonu zapleten i venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro.
Maduro naproti tomu tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. Venezuela také odmítá kritiku, že dostatečně nebojuje proti pašování drog.