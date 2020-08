Vandalové v noci zničili výstavu o Miladě Horákové. Nepochopitelné, říká Pospíšil

Neznámý pachatel v noci poničil výstavu věnovanou památce doktorky Milady Horákové u pražského Musea Kampa. Případ vyšetřuje policie. Na situaci upozornil na Facebooku Jiří Pospíšil (TOP 09), předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, která výstavu pořádá. "Odsuzuji tento šílený vandalský čin," napsal.

"Někdo nám v noci zničil výstavu připomínající vraždu Milady Horákové a procesy 50. let," napsal na svůj profil Pospíšil. Situaci na místě prověřili pražští kriminalisté, kteří případ předali policistům z místního oddělení, informovala Aktuálně.cz policejní mluvčí Hana Křížová.

"Policisté z místního oddělení věc prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci," doplnila mluvčí. Podle Křížové zatím policisté nikoho nezadrželi, možný politický motiv vandalů nechtěla předpokládat. Kriminalisté budou nyní studovat kamerové systémy a hledat svědky.

Dobře věděli, co ničí, řekl Pospíšil

Pospíšil čin vandalů ostře kritizuje. "Odsuzuji tento šílený vandalský čin. Ukazuje se bohužel, že některým lidem není nic svaté. Takto zostudit památku obětí komunistické totality je pro mě naprosto nepochopitelné," doplnil.

Vandalové zničili asi polovinu propriet výstavy v hodnotě 10 až 20 tisíc korun, podle Pospíšila ale majetková škoda není důležitá. "Podstatné je, že tady někdo zhanobil památku komunistického teroru padesátých let. Pro společnost je dobré, aby se zjistilo, kdo je pachatelem takto ohavného činu," řekl Pospíšil.

Někdo nám v noci zničil výstavu připomínající vraždu Milady Horákové a procesy 50. let. Odsuzuji tento šílený vandalský čin. Ukazuje se bohužel, že některým lidem není nic svaté. Takto zostudit památku obětí komunistické totality je pro mě naprosto nepochopitelné. pic.twitter.com/hyRka3z8Mk — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) August 10, 2020

Podle jeho názoru je vysoce pravděpodobné, že za zničením výstavy stál politický motiv. "Výstava je osvětlena i v noci, takže předpokládám, že pokud to vandalové v noci devastovali, tak dobře věděli, co ničí. Nechme to ale na policii," doplnil.

Výstava Nezapomeňte na mne - JUDr. Milada Horáková a největší politický proces, která připomíná výročí 70 let od popravy odpůrkyně tehdejšího totalitního režimu, má před Museem Kampa stát do 24. srpna. "Milada Horáková je synonymem odvahy, ochoty bojovat proti bezpráví, nespravedlnosti a manipulacím - což činí i v současnosti její odkaz stále mimořádně aktuálním," stojí na stránkách muzea.

Video: Bojovali jsme o maminku do poslední chvíle, říká dcera Milady Horákové