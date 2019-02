Rekordně investujeme, pohnuli jsme s pražským okruhem, chválí se po 100 dnech koalice

Uzavření dohody na urychlení výkupu pozemků pro stavbu Pražského okruhu mezi D1 a D11, vyjednání odškodnění pro postižené pádem trojské lávky či vypovězení nájmu problematickým směnárnám jsou hlavní úspěchy nové pražské koalice v prvních 100 dnech ve funkci. Za úspěch považují také zvýšení investic, navýšení rizikových příplatků strážníkům a zřízení nočního starosty. Podle opozičních ODS a ANO za sebou vedení města mnoho konkrétních výsledků své práce nemá.

"Tou nejdůležitější věcí je, že tato rada plní sliby, které byly řečeny před volbami. Pokud jsme mluvili o tom, že se málo investuje, tak tato rada zvýšila investiční rozpočet na rekordní výši 19,4 miliardy korun a zároveň jsme krotili provozní výdaje," řekl primátor Zdeněk Hřib (piráti).

Náměstek primátora Adam Scheiherr (Praha sobě) uvedl jako úspěch memorandum zabývající se výkupem pozemků. S ministerstvem dopravy se městu podařilo domluvit, že Praha a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které okruh postaví, budou pozemky vykupovat společně, navíc před tím, než ŘSD získá stavební povolení. Původně mělo pozemky vykupovat město, a následně je přeprodat ŘSD. "Na tom bychom tratili několik miliard," řekl radní.

Podle Scheinherra se rovněž podařilo zprovoznit most v Bubenské ulici nedaleko stanice metra C Vltavská, který musel být loni v říjnu kvůli havarijnímu stavu uzavřen. Nyní po něm jezdí auta o hmotnosti do 3,5 tuny.

Při předloňském pádu lávky mezi Trojou a Císařským ostrovem byli zraněni čtyři lidé. Současné vedení Prahy se domluvilo s pojišťovnou a lidem začalo být vypláceno odškodnění ještě před koncem policejního vyšetřování. "Oběti mnoho měsíců čekaly na reakci Technické správy komunikací (TSK) nebo magistrátu. Dokonce ta situace byla loni v listopadu taková, že hrozilo podání žalob," řekla radní Hana Marvanová (za STAN).

Konec směnáren se špatnou pověstí

Praha v uplynulých týdnech také rozhodla o výpovědi z nájmu pro některé směnárny, které sídlily v prostorách patřících městu. Důvody byly podle radního Jana Chabra (TOP 09) nízký nájem a špatná pověst směnáren.

Město rovněž zrušilo kvóty v městském bytovém fondu pro soudce a státní zástupce, vstoupilo do organizace studentské mobility Xarxa podporující cesty studentů středních škol do zahraničí a učinilo první krok k vytvoření mezinárodního hubu pro rozvoj umělé inteligence. Zřízen byl noční starosta, který řeší problémy spojené s nočním životem v centru.

Strážníkům Praha navýšila rizikový příplatek z 6000 na 7500 korun. "Byli bychom rádi, kdyby se nám jej podařilo zvýšit až na 9000 korun, na to ale potřebujeme souhlas paní ministryně (práce a sociálních věcí Jany) Maláčové (ČSSD)," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Opozice: Parkování neřeší

Práci rady kritizovala opozice. "Radě jde velmi dobře marketingová prezentace, tiskové konference, ale zatím nějaké skutečné skutky, které by opravdu pomohly Pražanům, nevidíme," řekla předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija.

V konání rady jí prý chybí například řešení problémů s parkováním. Předseda zastupitelů ANO Patrik Nacher označil většinu témat, která řeší rada, jako "témata novinových titulků".

Podle ODS a ANO koalice také vytvořila dosud nejvyšší počet placených funkcí. "Nenaplnily se sliby, že nebudou trafiky. Je však tady nejvyšší počet uvolněných funkcí a dochází ke kumulování funkcí," řekl Nacher.

Koalici také vytkl, že lídři Prahy sobě Jan Čižinský a Spojených sil Jiří Pospíšil nejsou členy rady. Zároveň ale ocenil vypovězení směnáren nebo vyřešení odškodnění zraněných z Troji.