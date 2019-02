Hřib odmítl půjčit svazu bojovníků za svobodu Brožíkův sál kvůli metálu pro Ondráčka

Český svaz bojovníků za svobodu rozeslal pozvánky, podle nichž pořádá v březnu v Brožíkově sále na Staroměstské radnici vzpomínkovou akci k výročí okupace Československa nacistickým Německem. Primátor Zdeněk Hřib však upozornil, že odmítá záštitu nad akcí i zapůjčení sálu kvůli medaili, jíž spolek ocenil komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Udivilo ho, že spolek rozeslal pozvánky, aniž počkal na rozhodnutí.

"Pokud Český svaz bojovníků za svobodu ocení člověka, který mlátil v roce 1989 studenty požadující demokracii pendrekem, nemůže očekávat moji záštitu a zapůjčení sálu," napsal na Twitter primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (piráti).

Pokud Český svaz bojovníků za svobodu ocení člověka, který mlátil v roce 1989 studenty požadující demokracii pendrekem, nemůže očekávat moji záštitu a zapůjčení sálu. Nechápu, že si to dali na pozvánku ještě předtím, než dostali zamítavou odpověď. Člověk občas nevychází z údivu. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 15, 2019

Reagoval tak na žádost spolku, který chtěl na Staroměstské radnici uspořádat vzpomínkovou akci. "Nechápu, že si to dali na pozvánku ještě předtím, než dostali zamítavou odpověď. Člověk občas nevychází z údivu," dodal Hřib.

Odkazoval přitom na ocenění, jež Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) loni udělil komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi, který jako člen pohotovostního pluku SNB zasahoval v roce 1989 proti demonstrantům během Palachova týdne.

Šéf svazu Jaroslav Vodička potvrdil, že o pronájmu s Prahou spolek jednal. "Vím, že to slíbili a nějak to nedopadlo. To se stává. Já vám k tomu nemůžu víc říct," odpověděl redakci Aktuálně.cz.

Medaile pro Ondráčka přitom není jediná kontroverze spolku. Český svaz bojovníků za svobodu se dostal do středu pozornosti také třeba po projevu Vodičky na tryzně v Terezíně, po němž židovské obce označily Vodičkovy výroky o uprchlících za xenofobní.

Svaz musel dále řešit problémy ve vedení, když na funkci místopředsedy rezignoval válečný veterán Pavel Vranský. Sdružení jako důvod uvedlo jeho vysoký věk, ale Vranský rezignaci zdůvodnil ztrátou důvěry ve správné vedení svazu.

Sám Vodička čelí kritice za spolupráci s Veřejnou bezpečností a utajování členství v komunistické straně, místopředseda svazu Milan Andres pak byl v osmdesátých letech u vojenské kontrarozvědky.

Ze spolku byla postupně vyloučena část členů, jiní odešli na protest sami a založili nový Spolek pro zachování odkazu českého odboje. Někteří dříve ocenění v reakci na medaili pro Ondráčka svoje vyznamenání vrátili.