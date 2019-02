Shodli jsme se s primátorem, že s vládní čtvrtí nemá cenu ztrácet čas, říká starosta

Pražský primátor Zdeněk Hřib se v pátek sešel se starosty městských částí, na jejichž území chce premiér Andrej Babiš postavit vládní čtvrť. Bavili se spolu o rozvoji celé lokality. Podle kbelského starosty Pavla Žďárského primátor zástupce radnic informoval o tom, že projekt vládní čtvrti není nijak připravený, a proto se mu věnovali jen asi pět minut.

"Pan primátor nás seznámil s tím, v jakém je ten projekt stádiu, to znamená v žádném, a tak jsme s tím neztráceli čas," uvedl Žďárský. Starostové čtyř městských částí na schůzku s vedením magistrátu přinesli mapu, do které zakreslili všechny investiční projekty plánované na jejich území. S magistrátem se chtěli domluvit na společném postupu při jeho rozvoji.

"Poté, co jsme rozbalili svoje mapy, došli jsme s panem primátorem i radním pro dopravu k závěru, že je pro nás tento záměr (premiérova vládní čtvrť - pozn. redakce) naprosto nedůležitý," dodal starosta Kbel. Zástupci města ho prý utvrdili v tom, že se záležitostí není třeba zabývat a je lepší "otočit list". Celou debatu Žďárský korunoval zvoláním "ono to nakonec stát určitě nebude, to je můj osobní názor, a odmítám se zabývat hloupostmi."

Prioritou je dostavba okruhu

S ohledem na plánovanou rezidenční zástavbu na severovýchodě Prahy je podle něj mnohem zásadnější otázka dopravy a zejména stavba úseku 520 vnějšího okruhu. Jestli ho však něco z prezentovaného záměru zaujalo, je to prý nová nemocnice.

Pochválil však tvrdý vyjednávací postup koalice vůči premiérovi. "Mám informace o tom, že panu premiérovi na projektu extrémně záleží. Město toho perfektně využívá a stanovilo si podmínky, které jsou na hranici přijatelnosti," dodal pro Aktuálně.cz starosta Žďárský. Odkazoval tak na investici šedesáti miliard korun na dostavbu vnitřního okruhu, kterou po vládě výměnou za pozemky v Letňanech žádá metropole.

Primátor Hřib byl při hodnocení setkání se starosty o poznání méně emotivní. Zopakoval, že mezi Prahou a vládou k žádné dohodě zatím nedošlo a že město čeká na seznam budov, ze kterých chce premiér úředníky stěhovat, a záměr jejich dalšího využití. "Stejně tak jako odmítáme úřednické ghetto na okraji města, nechceme ani turistické ghetto v centru," uvedl Hřib.

Na páteční schůzce se prý se starosty shodl, že severovýchodní část města byla předchozím vedením Prahy poněkud zanedbávána. Dodal, že podle starostů je v oblasti plánována stavba celkem 14 500 bytů a stavba úřednické čtvrti tak není nejpodstatnějším problémem území. "Řešili jsme otázky, které se týkají severovýchodu obecně," shrnul.

Jednání se zúčastnili starostové Prahy 9, Letňan, Kbel a Čakovic a svorně si ji pochvalovali. "Dnešní schůzku vnímám jako začátek konstruktivní spolupráce zúčastněných městských částí s hlavním městem. Bez toho to prostě nejde," uvedl starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS).