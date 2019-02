Nechci dopadnout jako Bém, říká primátor Hřib. S Babišem se dál pře o vládní čtvrť

Plán Andreje Babiše (ANO) na výstavbu vládní čtvrti v pražských Letňanech narazil na seznam podmínek, které mu předložil primátor Prahy Zdeněk Hřib (piráti). Podle Babiše jsou Hřibovy podmínky nesplnitelné, napsal v dopise. Hřib reaguje, že mu zase vláda nedala seznam, kolik budov chce vyklidit a kolik úředníků má být v plánované čtvrti. A bez toho nelze posoudit, jaký bude mít stěhování vliv na chod a rozvoj města. "K nabídce pana premiéra se budeme schopni vyjádřit teprv poté, co budeme mít tento seznam," napsal Hřib.

Plán na výstavbu vládní čtvrti v Letňanech představil premiér pražským radním před dvěma týdny. Babišovi ale chybí to hlavní - podstatná část pozemků, které jsou ve vlastnictví města. Pražští radní tak vyrukovali s řadou podmínek.

Od státu chtějí stávající budovy, které dnes slouží Nemocnici Na Bulovce, a také nevyužívaná Karlínská kasárna. Největší položkou na seznamu pražských přání je však silniční okruh. Konkrétně šedesát miliard na dostavbu vnitřního okruhu na východě metropole. Ty má vláda magistrátu poskytnout ze státního rozpočtu.

"Pokud by stát v plném rozsahu vyhověl všem Vašim požadavkům, znamenalo by to porušení platné právní úpravy. Jistě pochopíte, že to nemohu akceptovat," píše Babiš Hřibovi v dopise, na který jako první upozornil denik.cz.

Podle Babiše jsou nároky přemrštěné. "Výrazně to převyšuje hodnotu pozemků, o které stát projevil zájem v lokalitě Letňan," píše premiér s tím, že například pozemky v Letňanech mají hodnotu 401 milionů korun, kdežto areál karlínských kasáren, do nichž by rád Hřib přestěhoval magistrátní úředníky, 620 milionů korun. Proto nabízí pouze směnu těchto dvou objektů.

"O požadavku na financování vnitřního městského okruhu jsem ochoten jednat," připustil nicméně Babiš, ale upozornil, že stát již hradí vnější dálniční okruh kolem Prahy.

Hřib: Nechceme, aby to dopadlo jako za Béma

Podle primátora Hřiba se ale o směně zatím nedá smysluplně jednat. Ze strany státu chybějí informace, jaké budovy chce vyklidit a jaké jsou například náklady na jejich údržbu. A také kolika úředníků se má velké stěhování týkat. Přitom již počátkem minulého týdne o seznam těchto budov a další podrobnosti Hřib požádal ředitelku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřinu Arajmu.

"Tento seznam jsme bohužel stále neobdrželi a tím pádem nejsme schopni posoudit dopady stěhovaní úřadů na chod a rozvoj hlavního města," uvedl Hřib.

"Určitě nikdo nechce, aby tato akce dopadla podobně neslavně jako někdejší plán primátora Pavla Béma na sestěhování úředníků magistrátu na jedno místo. Část vyklizených budov dodnes zeje prázdnotou a namísto úspor to je ve výsledku ještě dražší," připomněl Hřib.

K nabídce pana premiéra se tak bude město schopno vyjádřit teprve poté, až dostane tento seznam. "Nechápu, proč jej ÚZSVM tají. S ohledem na to, že je z něj vypočítaná prezentovaná návratnost celé akce, tak nevidím důvod, proč se s ním nemůžeme my i veřejnost seznámit. Tento postup ze strany státu ve mně vyvolává pochybnost, zdali je celý projekt skutečně detailně připraven a nejde pouze o součást marketingové kampaně," dodal.

Občas mi přijde, že je projekt vládní čtvrti v Letňanech jen marketingová kampaň pana premiéra @AndrejBabis...

Neobdrželi jsme od něj požadovaný seznam budov, které chce v Praze vyklidit. Pokud seznam existuje, nechápu, proč ho pan premiér tají nám i veřejnosti. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 13, 2019

Plán stěhování úředníků pro stát připravuje Ústav pro zastupování věcech majetkových (ÚZSVM). Jeho mluvčí Radek Ležatka uvedl, že informace o budovách, které požaduje primátor, vychází z neveřejného registru a úřad musí prověřit, zda je podle zákona smí zveřejnit. "Předpokládáme, že reakci poskytneme do konce února," uvedl. Pro možnost bezúplatného převodu podle něj platí striktní pravidla dané zákonem a metodikou ministerstva financí, která řada nemovitostí požadovaných Prahou nesplňuje. I když nabídka premiéra neobsahuje primátorem požadovaný seznam budov, nekompletní podle úřadu není.

Babiš varuje, že pokud se vláda a stát nedohodnou, bude muset stát pozemky koupit od soukromníků. "V tom případě by musel přistoupit k dražbám nepotřebného majetku, včetně nemovitostí, o něž projevuje zájem hlavní město Praha," dodal.