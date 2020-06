Do pátrání po seniorce se zapojí potápěči. Šumvald se kvůli zvědavcům úplně uzavřel

Psovodi a policejní potápěči se zapojí do pátrání po pohřešované čtyřiasedmdesátileté ženě z Oskavy na Šumpersku. Seniorka se pohřešuje v souvislosti s povodněmi třetí den, podle policie se pod ní utrhl břeh rozvodněného potoka. Kvůli odstraňování následků povodní se úplně uzavřela obec Šumvald na Olomoucku, práce podle hasičů komplikovali zvědaví občané.

"Budeme v následujících hodinách intenzivně pokračovat v pátrání. Zapojí se do něj dvě desítky policistů včetně psovodů a počítáme i s nasazením policejních potápěčů. S ohledem na stávající stav, jak klesá hladina řeky a jak nám to umožní podmínky, neboť terén je ještě hodně rozbahněný, máme vytipovaná místa, která chceme propátrat za účasti policejních potápěčů," uvedla Jiřina Vybíhalová.

Policisté budou znovu na osmikilometrovém úseku mezi Oskavou a Novou Hradečnou. "Uvidíme, jak bude situace vypadat dnes a poté zvolíme další postup," doplnila policejní mluvčí.

Oskava, odkud žena pocházela, je jednou z obcí, které ničivé záplavy v noci na pondělí postihly nejvíce. Sílu přívalových dešťů, které během okamžiku zvedly hladinu protékající řeky Oskavy, tam dokazuje i utržený most mezi Oskavou a Bedřichovem.

Pátrání po pohřešované ženě se rozběhlo hned v pondělí ráno, prostor ze vzduchu monitoroval policejní vrtulník, ženu hledali policisté i za pomoci dronu. Dosud však bezúspěšně. Voda sice v postižené oblasti opadla, terén je však velmi nepřístupný, koryto potoka lemují nánosy bahna a dřeva. Policisté dosud prohledávali oba břehy řeky Oskavy, přilehlé toky a vodní plochy a také louky a zahrady u rodinných domů, které jsou plné nánosů, naplavenin a popadaných stromů.

Do Šumvaldu mohou jen místní a záchranáři

Ničivé záplavy, které postihly Uničovsko a jižní část Šumperska v noci na pondělí, mají dosud jednu oběť, osmačtyřicetiletou ženu z Břevence, místní části obce Šumvald. Ta se ve středu kvůli odstraňování následků povodní zcela uzavřela, vjet do ní mohou jen obyvatelé a záchranné složky. Na uzavírky dohlíží policejní hlídky. O uzavření požádal krizový štáb obce.

Uzavření obce by mělo usnadnit především práci hasičů a dalších záchranných složek při odstraňování následků povodní, na místě je navíc i těžká technika. Již v úterý apelovali hasiči na veřejnost, aby do oblastí postižených přívalovými dešti a následnou povodní nejezdili, pokud to není nezbytné nutné.

"Hasiči zde zasahují v nebezpečných a fyzicky náročných podmínkách a práci jim velmi komplikují zvědaví občané, kteří nemají na místě zásahu co dělat," uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Kromě uzavřeného Šumvaldu musejí řidiči i nadále počítat s komplikacemi v Oskavě na Šumpersku ve směru na Bedřichov. I tam je silnice uzavřená, a to kvůli propadlému silničnímu mostu, který povodeň strhla, vyplývá z dopravních informací policie.

Do postižené oblasti Uničovska a jižní části Šumperska se ve středu vrátilo zhruba 160 hasičů, kteří pokračují v čištění komunikací, v odstraňování naplavenin, bahna a v čerpání vody. Lidé, kteří chtějí materiálně pomoci obyvatelům obcí zasaženým lokální povodní, mohou přivézt věci na požární stanici v Uničově v ulici Jiřího z Poděbrad, vzkázali hasiči na Twitteru.

"Zde budeme věci shromažďovat a následně přerozdělovat lidem. Nejvíce jsou potřeba balené vody a prostředky na úklid," uvedla mluvčí hasičů. V obcích pomáhá i řada dobrovolníků, v úterý zde působilo i 19 týmů humanitárních organizací včetně posttraumatického týmu hasičů.