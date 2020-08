Obchvat Opočna kraj otevřel načerno, podle úřadu ohrožuje lidi. Hejtman se omluvil

Auta od úterý nemohou na severní obchvat Opočna, který se slavnostně otevřel 11. srpna. Královéhradecký kraj silnici otevřel bez souhlasu stavebního úřadu v Dobrušce. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) a radní pro investice a majetek Václav Řehoř (ODS) se za to na mimořádné tiskové konferenci omluvili. Podle nich stavba bezpečnost lidí neohrožovala. Ve výzvě stavebního úřadu se uvádí opak.

Obchvat je přeložkou silnice druhé třídy číslo 298, která dosud vedla centrem města. Má odvést z centra města většinu tranzitní dopravy. Na otázku, kdy by se měla auta na obchvat vrátit, zástupci kraje nedokázali odpovědět.

"Udělali jsme chybu, že jsme na obchvat pustili auta dříve, než jsme měli, nebyl v tom zlý úmysl. Bylo to kolektivní rozhodnutí, v konečném důsledku za to nesu odpovědnost. Veřejnost si zaslouží z mé strany omluvu," řekl Štěpán. Podle něj při rozhodnutí pustit auta na obchvat vycházeli i z předávacích protokolů. "Konstatují, že stavba je způsobilá k užívání, ať už ke zkušebnímu provozu či průjezdu stavbou," řekl hejtman.

Kraj od stavebního úřadu dostal výzvu, aby "nepovolené užívání" stavby zastavil. Užívání stavby totiž nebylo povoleno předčasným užíváním, zkušebním provozem ani kolaudačním souhlasem, uvedl Městský úřad v Dobrušce. Vyřešená není ani námitka ohledně dopravního značení.

"Stala se z naší strany chyba, která se nikdy stát neměla. Budu prošetřovat, kdo za to nese odpovědnost a zároveň udělám vše pro to, aby se takové situace nikdy v budoucnu neopakovaly. Neměli jsme jeden dokument, abychom dali do zkušebního provozu obchvat Opočna. V dané chvíli jsme spíše v problému papírovém než faktickém, samotná bezpečnost provozu za mě nebyla ohrožena," řekl Řehoř.

Nicméně ve výzvě stavebního úřadu je, že předčasným spuštěním provozu na obchvatu byla ohrožena bezpečnost lidí. "Máme vyjádření dotčených orgánů včetně Policie ČR, že daná část obchvatu je po stavební stránce bezpečná," oponoval Řehoř.

Stavba kvůli továrně Škody

Severní část obchvatu za 147 milionů korun měří 2,16 kilometru, začíná na novém kruhovém objezdu na křižovatce silnic vedoucích z Opočna na Bohuslavice a České Meziříčí. Za městem se nad rybníkem Broumar napojuje na silnici II/298 vedoucí na Dobrušku.

Stavba je součástí šestimiliardové investice státu a kraje do veřejné infrastruktury v zóně Solnice - Kvasiny, kde působí závod automobilky Škoda Auto.

Investorem severní části obchvatu, která začala v březnu 2019, je Královéhradecký kraj, projekt po administrativní stránce zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací. Na financování stavby se kromě kraje podílelo ministerstvo průmyslu a obchodu dotací ve výši 110 milionů korun. Náklady na samotnou stavbu dosáhly výše 136 milionů, celá akce pak vyšla na 147 milionů korun.

