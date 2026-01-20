Tuhý mráz svírá Česko, někde bude řádit ledovka. Víkend slibuje změnu

Mrazivé počasí svírá od začátku týdne celé území Česka. Tuhé mrazy by navíc měly vydržet až do poloviny února, hlásí dlouhodobé předpovědi. Může za to studené proudění vzduchu do Evropy. Fanoušci zimních sportů by se pak o víkendu mohli dočkat sněhové nadílky.
Začátek týdne přinesl slunečné počasí a tuhé mrazy. Ty podle meteorologů v dohledné době jen tak nezmizí. V následujících dnech totiž denní teploty nepřesáhnou na většině území Česka nulu. Ty noční budou padat často i pod -10 stupňů Celsia.
Ve středu, ve čtvrtek a v pátek budou denní teploty v průměru kolem minus -3 až +1 °C. Očekává se slunečné počasí a místy silný vítr, který srazí pocitovou teplotu o několik stupňů pod tu reálnou.
Na některých místech také hrozí ledovka. Výstraha platí v úterý a středu pro Frýdlantsko a části Vysočiny a Pardubického kraje, píše na svých stránkách Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Víkend přinese mírné oteplení a sníh
„Ve vyšších a horských polohách je sněhová pokrývka stále ještě většinou souvislá, i když oproti minulému týdnu sníh značně sesedl a výrazně změnil strukturu a hustotu, kdy se z prašanu stal postupně často vlhký, nebo mokrý sníh a na závěr po ochlazení téměř ‚beton‘,“ píše na svém profilu ČHMÚ.
To by se mohlo změnit právě o víkendu. Předpovědi hlásí, že by hlavně na horách mohlo sněžit a v nížinách pršet. Dále se také dočkáme mírného oteplení. Denní teploty by měly na území celé republiky stoupnout lehce nad nulu. Naopak slunečné počasí nahradí mraky a ranní mlhy.
Začátkem příštího týdne se pak bude postupně znovu ochlazovat. Mrazivé počasí vydrží podle dlouhodobé předpovědi ČHMÚ až do poloviny února. Hlavně začátek příštího měsíce by měl být velmi studený.
V polovině února by pak mohl nastat zlom a do Česka by pomalu mohla přijít jarní obleva. Je ovšem dost dobře možné, že tuhá zima bude pokračovat dál, píše britská BBC.
ŽIVĚTrump zve Ukrajinu do Rady míru. Být tam s Rusy je těžko představitelné, řekl Zelenskyj
Ukrajina dostala pozvánku k členství v Radě míru, kterou pod svým vedením chce zřídit americký prezident Donald Trump, uvedl v úterý podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj si však lze stěží představit, že by země byla v tomto orgánu spolu s Ruskem.
Senzace v Austrálii. Bartůňková vyřadila Kasatkinovou, přestože dostala kanára
Devatenáctiletá Nikola Bartůňková při svém grandslamovém debutu zdolala na Australian Open Darju Kasatkinovou 7:6, 0:6, 6:3 a čeká ji Bencicová.
Zásadní zlom díky novému průzkumu? Alzheimer možná není tím, čím jsme si mysleli
Je to překvapivá zpráva. Je totiž možné, že odborníkům roky unikalo tajemství Alzheimerovy choroby. Vědci nyní přišli s poznatky, které naznačují, že zárodek nemoci představující jednu z největších zdravotních výzev současnosti může být jinde než v mozku samotném. A také otevírají cestu k novým a nadějným přístupům k léčbě.
O Zlatého medvěda na Berlinale zabojuje 22 filmů. Bude se promítat česká Panelstory
V hlavní soutěžní kategorii mezinárodního filmového festivalu Berlinale se letos představí 22 snímků. Na tiskové konferenci v německé metropoli to v úterý oznámili organizátoři festivalu v čele s jeho šéfkou Triciou Tuttleovou. Český film ani letos v hlavní soutěži zastoupen není.
Klíčový generál popsal, co stojí za zásadním zlomem na Ukrajině. Rusko masivně ztrácí
Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj v rozhovoru pro ukrajinský server LB.ua do detailu popsal strategickou situaci na frontě v roce 2025. Podle jeho slov se Ukrajině podařilo zasadit Rusku drtivé ekonomické rány a narušit klíčové ofenzivní plány u Pokrovsku či v Kurské oblasti. Přesto varuje, že Moskva nemá zájem o mír a masivně navyšuje výrobu útočných dronů.