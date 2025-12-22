Přeskočit na obsah
Štědrý den na blátě, nebo sněhová nadílka? Sněžit bude jen v půlce republiky

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek

Ještě před pár dny to vypadalo, že Vánoce bude celá země slavit na blátě. Nakonec se ovšem část republiky dočká sněhové nadílky. Hlavně na jihu Čech napadne až 10 centimetrů sněhu a dočkáme se ho také na horách. Ve zbytku území bude Štědrý den studený a mrazivý, ale bez sněžení. Na Boží hod vánoční se ale konečně ukáže slunečná obloha.

hora Komáří hůrka, hotel Komáří vížka, lanovka, Krušné hory, mlha, inverze, inverzní počasí
Budova Komáří vížky s horní stanicí lanovky na Komáří hůrce v Krušných horách nad mořem mlhy, 13. prosince 2025, Krupka, Teplicko.Foto: CTK
„Vánoce budou letos výjimečné – po dlouhé době opět ‚zimní‘. Na některých místech dokonce i bílé, Štědrý večer pak mrazivý,“ hlásí meteorologové. Před pár dny to přitom vypadalo, že v celé republice budou Vánoce na blátě, a to i na horách.  

Nakonec se zdá, že bude všechno jinak. Sněhovou nadílku na Štědrý den si užijí lidé na Šumavě, v jižních Čechách a na jihu Vysočiny. O sníh nebude nouze ani v Krkonoších, Jeseníkách, Orlických horách a Brdech. 

„Nejvíce sněhu by do Štědrého večera mělo napadnout hlavně na Šumavě, v Pošumaví a Novohradských horách, kde by to lokálně mělo být i kolem pěti centimetrů nového sněhu, výjimečně až k 10 centimetrům. Souvislejší sněhovou pokrývku očekáváme také v Jeseníkách a okolí,“ předpovídají meteorologové. 

Jediné krajské město, které si užije štědrodenní sníh, budou nejspíš České Budějovice. Ve zbytku velkých měst čekáme mrazivé ráno a zataženo. Jediné místo, kde by na Štědrý den mohlo pršet, je jižní Morava, hlásí meteorologové.

Ve většině krajských měst bude na Štědrý den mrazivé ráno, přes den zataženo a teploty kolem nuly. Pocitově ale bude až minus osm stupňů Celsia, protože bude foukat silný vítr od severovýchodu. Pořádně obléct by se tak měli všichni, kdo se večer chystají na půlnoční mši.

Arktický šok a konec inverze 

Na Boží hod vánoční a na sv. Štěpána začne do Evropy proudit ledový arktický vzduch, který srazí hlavně noční teploty hluboko pod nulu. Inverze konečně ustoupí a nahradí ji mrazivé slunečné počasí. 

Do konce roku tak budou teploty přes den díky slunečné obloze lehce nad nulou, ale v noci klesnou až k minus 10 stupňům. Na přelomu roku tak nejspíš Česko čeká suchá zima, lidově holomráz. Ten se vyznačuje mrazivými teplotami bez sněhové pokrývky.

