Štědrý den na blátě, nebo sněhová nadílka? Sněžit bude jen v půlce republiky

Ještě před pár dny to vypadalo, že Vánoce bude celá země slavit na blátě. Nakonec se ovšem část republiky dočká sněhové nadílky. Hlavně na jihu Čech napadne až 10 centimetrů sněhu a dočkáme se ho také na horách. Ve zbytku území bude Štědrý den studený a mrazivý, ale bez sněžení. Na Boží hod vánoční se ale konečně ukáže slunečná obloha.
„Vánoce budou letos výjimečné – po dlouhé době opět ‚zimní‘. Na některých místech dokonce i bílé, Štědrý večer pak mrazivý,“ hlásí meteorologové. Před pár dny to přitom vypadalo, že v celé republice budou Vánoce na blátě, a to i na horách.
Nakonec se zdá, že bude všechno jinak. Sněhovou nadílku na Štědrý den si užijí lidé na Šumavě, v jižních Čechách a na jihu Vysočiny. O sníh nebude nouze ani v Krkonoších, Jeseníkách, Orlických horách a Brdech.
„Nejvíce sněhu by do Štědrého večera mělo napadnout hlavně na Šumavě, v Pošumaví a Novohradských horách, kde by to lokálně mělo být i kolem pěti centimetrů nového sněhu, výjimečně až k 10 centimetrům. Souvislejší sněhovou pokrývku očekáváme také v Jeseníkách a okolí,“ předpovídají meteorologové.
Jediné krajské město, které si užije štědrodenní sníh, budou nejspíš České Budějovice. Ve zbytku velkých měst čekáme mrazivé ráno a zataženo. Jediné místo, kde by na Štědrý den mohlo pršet, je jižní Morava, hlásí meteorologové.
Ve většině krajských měst bude na Štědrý den mrazivé ráno, přes den zataženo a teploty kolem nuly. Pocitově ale bude až minus osm stupňů Celsia, protože bude foukat silný vítr od severovýchodu. Pořádně obléct by se tak měli všichni, kdo se večer chystají na půlnoční mši.
Arktický šok a konec inverze
Na Boží hod vánoční a na sv. Štěpána začne do Evropy proudit ledový arktický vzduch, který srazí hlavně noční teploty hluboko pod nulu. Inverze konečně ustoupí a nahradí ji mrazivé slunečné počasí.
Do konce roku tak budou teploty přes den díky slunečné obloze lehce nad nulou, ale v noci klesnou až k minus 10 stupňům. Na přelomu roku tak nejspíš Česko čeká suchá zima, lidově holomráz. Ten se vyznačuje mrazivými teplotami bez sněhové pokrývky.
Chorvatská prokuratura obžalovala českého podnikatele Fischera z vraždy
Státní zastupitelství v chorvatském městě Zadar obžalovalo českého podnikatele se slovenským občanstvím Antona Fischera z vraždy jeho obchodního partnera, 38letého českého občana ukrajinského původu Alexe Burkova. O obžalobě v pondělí chorvatské úřady informovaly v tiskové zprávě. Státní zastupitelství navrhlo soudu, aby 51letému Fischerovi znovu prodloužil vazbu, protože hrozí uprchnutí ze země.
ŽIVĚMinisterstvo obrany má připravit ukončení své role v muniční iniciativě
Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po pondělním téměř tříhodinovém jednání SPD to novinářům řekl předseda hnutí a Sněmovny Tomio Okamura. Dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.
Vlak na Václaváku i nové tunely. Prahu čeká největší budování od stavby metra v 70. letech
Přibudou dva nové železniční tunely, které se vzájemně křižují pod hlavním nádražím. Vlak pojede ze Smíchovského nádraží přes nově budovaný Smíchov city skrz zastávky Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Hlavní nádraží a Karlín až na Krejcárek, kde vyjede na povrch. Na Václavském náměstí tak budeme moct vystoupit z vlaku. Kdy? Zhruba v polovině století.
ŽIVĚZmocnit se celé Ukrajiny a zaútočit na Evropu? V žádném případě, dušuje se Kreml
Americké zpravodajské služby se mýlí, pokud se domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin se chce zmocnit celé Ukrajiny a částí Evropy, které byly součástí sovětského bloku, řekl v pondělí podle agentury Reuters mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Výlev v Austrálii? Byla to i reakce na mou pomluvu, vysvětlil Macháč. Křečím už předchází
Měl sezonu jako na houpačce. Vyhrál životní turnaj, ale také skrečoval zápasy a léčil zranění. Tomáš Macháč i před začátkem nového tenisového roku řeší bolavé koleno. Přesto věří, že další sezona bude lepší.