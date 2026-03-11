Jaro je v Česku v plném proudu. Víkend ale milovníky slunce překvapí

Jarní počasí se v Česko ujímá vedení a následujících pár dní se teploty budou pohybovat kolem 15 stupňů. Noční teploty se ovšem budou držet po zbytek týdne lehce nad nulou.
Teploty se v noci na čtvrtek budou pohybovat mezi osmi a čtyřmi stupni a při déletrvající oblačnosti by mohly klesnout až na dva stupně nad nulou.
Čtvrtek bude převážně oblačný až zatažený. Východ země čeká malá oblačnost a ojediněle i mlha. Na většině území v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se místy může vyskytnout i občasný déšť. Teploty by se ovšem měly držet mezi devíti a 13 stupni. Na většině území Moravy a Slezska dokonce mezi 12 a 16 stupni. Na horách, ve nad tisíc metrů, bude přes den kolem pěti stupňů.
Víkend bude z velké části pod mrakem. Sobota by měla být oblačná až polojasná a odpoledne v Čechách mohou přijít i ojedinělé přeháňky. Denní teploty budou sahat až na 18 stupňů, na západě Čech ovšem klesnou k 11. V noci na neděli by se teploty měly držet nad nulou.
Neděle se více ochladí a denní teploty v Čechách klesnou na pět až deset stupňů. Morava a Slezsko mohou očekávat 11 až 15 stupňů. V neděli bude také oblačno až zataženo, na východě země ovšem z počátku polojasno. Místy se objeví přeháňky nebo občasný déšť. Území nad 700 m v Čechách mohou očekávat i sněhové srážky.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tento týden zaznamenal vzkvétání sněženek na několika místech republiky. Jarní sezóna byla mimo jiné odstartována nejen květinami, ale také výskytem klíšťat.
Jihočeští hygienici letos evidovali 53 případů lymské boreliózy, což je o 15 více než ve stejném období loni.
„Letos zatím máme nejvíce případů na Jindřichohradecku, kde jsme jich evidovali zatím deset,“ uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Teplé počasí svědčí vyšší aktivitě klíšťat. Navíc současné podmínky lákají více lidi do přírody. „A samozřejmě když je teplo, lidé chodí méně oblečení, takže je větší pravděpodobnost, že se na ně klíště přisaje,“ řekla Kotrbová.
ŽIVĚ „Kdykoli budu chtít, válka skončí,“ řekl Trump o konfliktu s Íránem
V Íránu už "nezbylo prakticky nic", na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak brzy skončí. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v středečním rozhovoru se serverem Axios. Stane se tak ale podle něj až v okamžiku, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám.
Sparta si jela pro postup. Místo něj přišla největší záhada české fotbalové historie
Sparta jela do Bělehradu s náskokem 4:1. V odvetě ale přišel kolaps a porážka 0:5. Dodnes nikdo přesně neví proč.
ŽIVĚ Šichtařová je stále poslankyní, rezignace neplatí, řekla Válková
Rezignační dopis poslankyně Markéty Šichtařové (SPD/Svobodní), který odeslala v úterý předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňuje zákonné podmínky pro složení mandátu, řekla předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO).
Roky za to bojuji, teď s tím přišla Ursula. Vondra z Bruselu komentuje velký obrat
„Konečně! Díky Bohu!” komentuje europoslanec Alexandr Vondra (ODS) včerejší projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen na jaderném summitu. Německá politička, která sama hlasovala pro odchod od jádra, v něm prohlásila, že snížení podílu jaderné energie v Evropě bylo strategickou chybou. „Byly doby, kdy na mě zelení křičeli, že slovo jádro nesmím vůbec vyslovit,” vzpomíná Vondra.
Írán má jasno o účasti svých fotbalistů na MS. Ortel vyřkl ministr sportu
Írán se nemůže zúčastnit MS ve fotbale poté, co Spojené státy zabily jeho duchovního vůdce Alího Chameneího, řekl dnes tamní ministr sportu Ahmad Donjamalí.