Přeskočit na obsah
Benative
11. 3. Anděla
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Počasí

Jaro je v Česku v plném proudu. Víkend ale milovníky slunce překvapí

ČTK,Anna Nix

Jarní počasí se v Česko ujímá vedení a následujících pár dní se teploty budou pohybovat kolem 15 stupňů. Noční teploty se ovšem budou držet po zbytek týdne lehce nad nulou.

Mraky nad středními Čechami
Víkend bude z velké části pod mrakem. Sobota by měla být oblačná až polojasná a odpoledne v Čechách i ojedinělé přeháňky. Denní teploty budou sahat až na 18 stupňů, na západě Čech ovšem kolem 11. (Ilustrační foto)Foto: Aktuálně.cz
Reklama

Teploty se v noci na čtvrtek budou pohybovat mezi osmi a čtyřmi stupni a při déletrvající oblačnosti by mohly klesnout až na dva stupně nad nulou.

Čtvrtek bude převážně oblačný až zatažený. Východ země čeká malá oblačnost a ojediněle i mlha. Na většině území v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se místy může vyskytnout i občasný déšť. Teploty by se ovšem měly držet mezi devíti a 13 stupni. Na většině území Moravy a Slezska dokonce mezi 12 a 16 stupni. Na horách, ve nad tisíc metrů, bude přes den kolem pěti stupňů.

Související

Víkend bude z velké části pod mrakem. Sobota by měla být oblačná až polojasná a odpoledne v Čechách mohou přijít i ojedinělé přeháňky. Denní teploty budou sahat až na 18 stupňů, na západě Čech ovšem klesnou k 11. V noci na neděli by se teploty měly držet nad nulou.  

Neděle se více ochladí a denní teploty v Čechách klesnou na pět až deset stupňů. Morava a Slezsko mohou očekávat 11 až 15 stupňů. V neděli bude také oblačno až zataženo, na východě země ovšem z počátku polojasno. Místy se objeví přeháňky nebo občasný déšť. Území nad 700 m v Čechách mohou očekávat i sněhové srážky.

Reklama
Reklama

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tento týden zaznamenal vzkvétání sněženek na několika místech republiky. Jarní sezóna byla mimo jiné odstartována nejen květinami, ale také výskytem klíšťat.

Jihočeští hygienici letos evidovali 53 případů lymské boreliózy, což je o 15 více než ve stejném období loni.

„Letos zatím máme nejvíce případů na Jindřichohradecku, kde jsme jich evidovali zatím deset,“ uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Teplé počasí svědčí vyšší aktivitě klíšťat. Navíc současné podmínky lákají více lidi do přírody. „A samozřejmě když je teplo, lidé chodí méně oblečení, takže je větší pravděpodobnost, že se na ně klíště přisaje,“ řekla Kotrbová.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Debata Aktualne.cz v knihovně Václava Havla
Debata Aktualne.cz v knihovně Václava Havla
Debata Aktualne.cz v knihovně Václava Havla

Roky za to bojuji, teď s tím přišla Ursula. Vondra z Bruselu komentuje velký obrat

„Konečně! Díky Bohu!” komentuje europoslanec Alexandr Vondra (ODS) včerejší projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen na jaderném summitu. Německá politička, která sama hlasovala pro odchod od jádra, v něm prohlásila, že snížení podílu jaderné energie v Evropě bylo strategickou chybou. „Byly doby, kdy na mě zelení křičeli, že slovo jádro nesmím vůbec vyslovit,” vzpomíná Vondra.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama