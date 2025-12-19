Přeskočit na obsah
Benative
19. 12. Ester
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Vánoční arktický šok. Meteorologové popsali prudkou změnu počasí v Česku

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek

Inverze pokračuje. Nízké teploty a zataženo v nížinách bude pokračovat až do Vánoc. Počasí na Štědrý den tak bude velmi podobné jako v minulých dnech. Sníh nečekejte ani na horách. Během svátků se podle meteorologů začne ochlazovat a do Česka nejspíš přijde holomráz.

hora Komáří hůrka, hotel Komáří vížka, lanovka, Krušné hory, mlha, inverze, inverzní počasí
Budova Komáří vížky s horní stanicí lanovky na Komáří hůrce v Krušných horách, 13. prosince 2025.Foto: CTK
Reklama

Mlhavé a oblačné počasí jen tak nezmizí. O víkendu dál čeká většinu území republiky inverzní počasí. Tedy mlhy a zataženo v nížinách a slunečné počasí na horách. 

„Na horách bude většinou jasno až polojasno. Teploty vzduchu vystoupí na 0 až 5 °C, na severovýchodě a východě území při zmenšené oblačnosti bude kolem 7 °C. Velmi podobné počasí jako dnes nás čeká i v sobotu a v neděli,“ hlásí Český hydrometeorologický ústav. 

V noci se teplota bude pohybovat kolem nuly, případně lehce nad nulou. Za slunečným počasím budete muset o víkendu vyrazit do hor. Teplé zimní oblečení ale můžete nechat doma.

Například Šumava hlásí maximální sobotní teploty až deset stupňů Celsia. Ty nedělní se budou pohybovat mezi čtyřmi a osmi stupni nad nulou. Podobně vysoké teploty spolu s jasnou až polojasnou oblohou hlásí také jiné horské oblasti, mezi nimi Jeseníky, Beskydy nebo Krkonoše.

Reklama
Reklama

O Vánocích přijde arktické ochlazení

Na velkou sněhovou nadílku může většina území republiky přes Vánoce zapomenout. Na Štědrý den budou denní teploty lehce nad nulou. Předpovědi očekávají občasné srážky, které by nad 400 metrů nad mořem mohly být i sněhové. Nicméně sníh bude pravděpodobně velmi rychle roztávat. 

Během svátků ale meteorologové očekávají výraznou změnu počasí. Do Evropy by měl začít proudit ledový arktický vzduch, který srazí hlavně noční teploty hluboko pod nulu. Ty k ránu mohou klesnout až k minus 15 stupňům Celsia. 

Související

Mlhy a oblačno nejspíš ustoupí a místo toho bude mrazivé slunečné počasí. Na přelomu roku tak nejspíš Česko čeká suchá zima, lidově holomráz. Ten se vyznačuje mrazivými teplotami bez sněhové pokrývky. 

Inverze by tak mohla konečně ustoupit slunečnému počasí a zejména noční teploty mohou klesnout hluboko pod nulu. Jedná se ovšem o model založený na předešlých teplotách, nikoliv o podrobnou předpověď.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Jak najít ztracený iPhone?

Tvojí nejlepší šancí je funkce Najít (Find My). Apple to vymyslel fakt chytře. Každý iPhone, iPad nebo Mac má tuhle funkci v sobě.

Reklama
McDonald’s vsadil na AI. Vánoční reklamu lidé rozcupovali.
McDonald’s vsadil na AI. Vánoční reklamu lidé rozcupovali.
McDonald’s vsadil na AI. Vánoční reklamu lidé rozcupovali.

VIDEO: McDonald’s vsadil na umělou inteligenci. Vánoční reklamu lidé rozcupovali

Vánoce jako nejhorší období roku? Přesně s touto provokativní myšlenkou přišel McDonald’s v Nizozemsku ve své nové vánoční reklamě vytvořené pomocí umělé inteligence. Místo pobavení ale přišla vlna kritiky. Diváci spot označili za chaotický a „nejpříšernější reklamu roku“. Řetězec ho raději stáhl z internetu.

Reklama
Reklama
Reklama