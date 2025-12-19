Inverze pokračuje. Nízké teploty a zataženo v nížinách bude pokračovat až do Vánoc. Počasí na Štědrý den tak bude velmi podobné jako v minulých dnech. Sníh nečekejte ani na horách. Během svátků se podle meteorologů začne ochlazovat a do Česka nejspíš přijde holomráz.
Mlhavé a oblačné počasí jen tak nezmizí. O víkendu dál čeká většinu území republiky inverzní počasí. Tedy mlhy a zataženo v nížinách a slunečné počasí na horách.
„Na horách bude většinou jasno až polojasno. Teploty vzduchu vystoupí na 0 až 5 °C, na severovýchodě a východě území při zmenšené oblačnosti bude kolem 7 °C. Velmi podobné počasí jako dnes nás čeká i v sobotu a v neděli,“ hlásí Český hydrometeorologický ústav.
V noci se teplota bude pohybovat kolem nuly, případně lehce nad nulou. Za slunečným počasím budete muset o víkendu vyrazit do hor. Teplé zimní oblečení ale můžete nechat doma.
Například Šumava hlásí maximální sobotní teploty až deset stupňů Celsia. Ty nedělní se budou pohybovat mezi čtyřmi a osmi stupni nad nulou. Podobně vysoké teploty spolu s jasnou až polojasnou oblohou hlásí také jiné horské oblasti, mezi nimi Jeseníky, Beskydy nebo Krkonoše.
O Vánocích přijde arktické ochlazení
Na velkou sněhovou nadílku může většina území republiky přes Vánoce zapomenout. Na Štědrý den budou denní teploty lehce nad nulou. Předpovědi očekávají občasné srážky, které by nad 400 metrů nad mořem mohly být i sněhové. Nicméně sníh bude pravděpodobně velmi rychle roztávat.
Během svátků ale meteorologové očekávají výraznou změnu počasí. Do Evropy by měl začít proudit ledový arktický vzduch, který srazí hlavně noční teploty hluboko pod nulu. Ty k ránu mohou klesnout až k minus 15 stupňům Celsia.
Mlhy a oblačno nejspíš ustoupí a místo toho bude mrazivé slunečné počasí. Na přelomu roku tak nejspíš Česko čeká suchá zima, lidově holomráz. Ten se vyznačuje mrazivými teplotami bez sněhové pokrývky.
Inverze by tak mohla konečně ustoupit slunečnému počasí a zejména noční teploty mohou klesnout hluboko pod nulu. Jedná se ovšem o model založený na předešlých teplotách, nikoliv o podrobnou předpověď.
