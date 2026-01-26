Přeskočit na obsah
Benative
26. 1. Zora
Počasí

Místo deště sníh. Česko čeká razná změna počasí, meteorologové řekli, kdy nastane

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek

V noci pod nulou a přes den déšť nebo sníh. Denní maxima kolem dvou až šesti stupňů Celsia. Tak bude podle meteorologů vypadat tento týden. I nadále hrozí ranní ledovky a někde také mrznoucí mlhy. Ve čtvrtek by navíc mohlo sněžit na celém území Česka.

ČR-počasí-silnice-sjízdnost-Královéhradecký-FASTPIX, Královéhradecký kraj
Žena ometá sníh z auta na parkovišti na Velkém náměstí, 13. ledna 2026, Hradec Králové.Foto: ČTK
Ve zbytku pondělí vystoupají denní teploty až na sedm stupňů Celsia. Ve srovnání s předešlým týdnem je tepleji hlavně na jihovýchodě Čech a na Moravě. Naopak na severozápadě republiky bude sněžit a denní teploty zůstanou u nuly.

„Během dne bude ještě hlavně v Karlovarském kraji, Českém lese a okolí a na Šumavě sněžit slabě i dál. Horní Šumava, vyšší polohy Českého lesa a možná i části Karlovarského kraji by mohly dostat dalších 4 až 8 cm nového sněhu,“ hlásí v pondělí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V noci z pondělí na úterý bude na většině území mrznout. ČHMÚ ale zatím nehlásí žádné výstrahy před ledovkou. Přes den bude polojasno a denní teploty budou o něco nižší než v pondělí. V Čechách se budou pohybovat kolem dvou stupňů Celsia, tepleji bude na Moravě, kde předpovědi hlásí čtyři až pět stupňů Celsia.

Ve středu ráno se objeví mlhy, večer pak má přijít od jihozápadu občasný déšť nebo déšť se sněhem. Denní teploty zůstanou mezi jedním až pěti stupni Celsia. Na horách by mohly napadnout až 4 cm sněhu, uvádí ve své předpovědi ČHMÚ.

Ve čtvrtek by mohlo sněžit na celém území republiky. Předpovědi očekávají sněhové přeháňky na většině území v polohách nad 400 metrů nad mořem. Sněhová pokrývka však zejména v nižších polohách nevydrží dlouho, protože denní teploty vystoupají na dva až pět stupňů Celsia.

V pátek a o víkendu klesnou noční teploty až k -8 stupňům Celsia. Přes den bude obloha polojasná až zatažená. Sněžit by mělo hlavně na horách, kde by podle dlouhodobých předpovědí mohly napadnout další dva až tři centimetry sněhu.

