Místo deště sníh. Česko čeká razná změna počasí, meteorologové řekli, kdy nastane

V noci pod nulou a přes den déšť nebo sníh. Denní maxima kolem dvou až šesti stupňů Celsia. Tak bude podle meteorologů vypadat tento týden. I nadále hrozí ranní ledovky a někde také mrznoucí mlhy. Ve čtvrtek by navíc mohlo sněžit na celém území Česka.
Ve zbytku pondělí vystoupají denní teploty až na sedm stupňů Celsia. Ve srovnání s předešlým týdnem je tepleji hlavně na jihovýchodě Čech a na Moravě. Naopak na severozápadě republiky bude sněžit a denní teploty zůstanou u nuly.
„Během dne bude ještě hlavně v Karlovarském kraji, Českém lese a okolí a na Šumavě sněžit slabě i dál. Horní Šumava, vyšší polohy Českého lesa a možná i části Karlovarského kraji by mohly dostat dalších 4 až 8 cm nového sněhu,“ hlásí v pondělí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V noci z pondělí na úterý bude na většině území mrznout. ČHMÚ ale zatím nehlásí žádné výstrahy před ledovkou. Přes den bude polojasno a denní teploty budou o něco nižší než v pondělí. V Čechách se budou pohybovat kolem dvou stupňů Celsia, tepleji bude na Moravě, kde předpovědi hlásí čtyři až pět stupňů Celsia.
Ve středu ráno se objeví mlhy, večer pak má přijít od jihozápadu občasný déšť nebo déšť se sněhem. Denní teploty zůstanou mezi jedním až pěti stupni Celsia. Na horách by mohly napadnout až 4 cm sněhu, uvádí ve své předpovědi ČHMÚ.
Ve čtvrtek by mohlo sněžit na celém území republiky. Předpovědi očekávají sněhové přeháňky na většině území v polohách nad 400 metrů nad mořem. Sněhová pokrývka však zejména v nižších polohách nevydrží dlouho, protože denní teploty vystoupají na dva až pět stupňů Celsia.
V pátek a o víkendu klesnou noční teploty až k -8 stupňům Celsia. Přes den bude obloha polojasná až zatažená. Sněžit by mělo hlavně na horách, kde by podle dlouhodobých předpovědí mohly napadnout další dva až tři centimetry sněhu.
ŽIVĚRusko vybombardovalo ukrajinský klášter, který je na seznamu UNESCO
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
ŽIVĚ„Dost bylo rozkazů.“ Venezuelská prezidentka odmítá přijímat povely z USA
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. „Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory,“ uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.
ŽIVĚPavel zrušil schůzku ústavních činitelů, někteří nebyli schopni dodržet čas
Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Politická šikana: Babiš to udělal velmi chytře. Tento manévr zlikviduje nejen SPD
Andrej Babiš znovu potvrdil, že hnutí ANO funguje víc jako firma než jako politická strana. Na víkendovém sněmu neměl protikandidáta, diskuze se nekonala a vedení zůstalo beze změn. Zároveň naznačil zásadní strategický obrat: už nechce hrát jen za hnutí ANO, ale počítá se spoluprací s SPD a Motoristy – a to jak pro prezidentské, tak pro senátní volby. Pro jeho spojence to ale může být likvidační.
Záhada zmizelého Kadyrovova koně vyřešena. Nešlo o krádež
Koně Zazou čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, jehož zmizení ze stáje v Krabčicích na Litoměřicku v roce 2023 policie prověřovala pro podezření z krádeže, nikdo neukradl. Byl vyvezen mimo území EU, a to po dohodě majitele a dalších lidí. Uvedla to v pondělí na webu litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.