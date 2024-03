Tichá krajina, v lesích šakali a v potocích želvy. Jaká bude česká příroda za 50 let?

Šakal se v Česku poprvé objevil pravděpodobně už na konci 90. let. O dvacet let později zde šelmy odchovaly první mláďata. Do Česka šakali přišli z Balkánu. "Vidíme, že se posouvá na sever a už je v Pobaltí," popisuje jeho současné rozšíření biolog Peter Adamík z Univerzity Palackého. Podle vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je tak možné, že se v budoucnu stane v Česku běžným druhem. Šakal se také může křížit s domácími psy.

Šakal je jedním z mála velkých zvířat, která se tu do padesáti let zřejmě natrvalo usadí. K severu postupují i další druhy. "V Itálii se na sever postupně dostávají i dikobrazi, asi se ale nestane, že by sem za padesát let došli," říká Adamík. Teplomilný hlodavec žil dosud nejblíže v jižní Itálii a severní Africe.