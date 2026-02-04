Část republiky potrápí ledovka. Předpověď už ale vyhlíží na obloze slunce

Mrazivé počasí konečně ustupuje. Na Vysočině ale stále platí výstraha před nebezpečnou ledovkou, a to až do středečního večera. Od čtvrtka se pak dočkáme oteplení. Někde by ale mohlo ještě sněžit. Celý únor však bude podle odhadů teplotně spíše podprůměrný.
Původně platila výstraha před ledovkou pouze na oblast Vysočiny a části Jihočeského kraje. Ve středu dopoledne však meteorologové vydali další varování. To platí do čtvrtečního rána pro celé Slezsko a část jižní Moravy.
Ve středu, tedy dnes, očekávají meteorologové postupně mírné oteplení oproti předchozím dnům. Může za to teplý vzduch, který do republiky proudí z jihovýchodu Evropy. Přes den bude zataženo, ojediněle bude slabě sněžit nebo mrholit. Denní teploty se budou pohybovat kolem jednoho až tří stupňů.
Čtvrtek bude podle předpovědí nejteplejším dnem týdne. Ranní teploty budou na většině území kolem jednoho až tří stupňů Celsia. Ty odpolední pak vystoupají až na šest stupňů Celsia, a to zejména na severu Čech, ve Slezsku a na Moravě. Na západě Čech by navíc mohlo nasněžit.
Podobný trend bude pokračovat i v pátek a o víkendu. Denní teploty se budou v těchto dnech pohybovat kolem tří až čtyř stupňů Celsia. Ty noční by průměrně neměly klesnout pod nulu. O víkendu bychom se navíc mohli na horách dočkat sluníčka. V nížinách bude i nadále zataženo.
Zbytek měsíce by měl být podle dlouhodobého odhadu teplotně lehce podprůměrný. Denní teploty se tak budou pohybovat lehce nad nulou. Ty noční zase spadnou pod bod mrazu. Ke konci měsíce by podle některých modelů mohly teploty stoupnout až na deset stupňů Celsia. Nicméně v tuto chvíli se jedná pouze o odhady.
ŽIVĚRusko znovu útočilo drony, při nočním útoku zahynuli dva lidé
Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 105 drony, oznámilo ráno ukrajinské letectvo. Při útoku v Dněpropetrovské oblasti dva lidé zahynuli a dva další byli zraněni, informovaly ráno tamní úřady. Děje se tak před zahájením druhého kola přímých třístranných rozhovorů zástupců Ukrajiny, USA a Ruska v Abú Dhabí o možném ukončení války.
ŽIVĚTicho kolem klíčové schůzky. Pavel se sešel s Babišem kvůli Macinkovým esemeskám
Na Pražském hradě se ve středu ráno odehrálo jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Aktéři ho zatím nekomentovali. Čeká je schůzka Bezpečnostní rady státu v sídle Úřadu vlády. Setkání vyvolaly události minulého týdne, kdy Pavel zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Konflikt s ukrajinským párem: soud uložil řidiči tramvaje trest za výtržnictví
Soud uložil řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací za jeho loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem. Muž se také musí podrobit programu sociálního výcviku a uhradit páru odškodné 55 tisíc korun. Podle středečního nepravomocného verdiktu se Bejvl dopustil výtržnictví, nikoliv ale i hanobení národa, jak tvrdila obžaloba.
Dočkal se. Olympijský oheň zapálí vyhlášený italský playboy
Italské lyžařské legendy Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová budou mít podle listu Gazzetta dello Sportu tu čest zapálit oheň při slavnostním zahájení olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Jak se nechat probudit ze zimního spánku? Klubovou sezonu odstřelí Romare v Akropoli
Zdaleka sice ještě není hotovo, ale ze zatím odtajněných koncertů začíná být zřejmé, že letošní jarní klubová sezona v Česku – a především v metropoli – nabídne hned několik elektronických špeků. Tím, kdo ohňostroj kvalitních beatů a tanečních melodií odpálí, bude první únorový pátek britský producent Romare. I když se dřívější hvězda slavné stáje Ninja Tune o něco zklidnila, parket zabaví stále.