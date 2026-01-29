Teherán napjatě čeká: udeří Spojené státy?

Teheránská městská krajina se změnila, shořelé autobusy, zničené budovy a vypálené mešity dokazují, že střety mezi demonstranty a bezpečnostními silami byly dramatické. Mrtví jsou i na straně režimu, který s pompou pohřbívá své mučedníky. Írán se snaží umlčet protesty s nevídanou brutalitou, internet zůstává částečně vypnutý a naše informace jsou stále omezené.
"Nechci už nikoho vidět umírat." Ostrého velitele střídá v Minneapolisu nový emisar
Úkolem zmocněnce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Toma Homana je obnovit právo a pořádek v Minneapolisu a pracovat na odstranění hrozeb z komunity.
„Je to masakr,“ hlásila nadšeně Tereza. Jak Výměna manželek našla lék v Botswaně
Výměna manželek, která roky sázela na bizarní postavičky a sociální dno, našla nový dech tisíce kilometrů od českých hranic. Jak se točí jedna z nejznámějších reality show, pokud je potřeba dostat celý štáb do Afriky? A jak si tvůrci poradí s castingem na dálku? O tom pro Aktuálně.cz promluvila kreativní producentka Výměny manželek Jana Rezková.
ŽIVĚFatální odklon! Zákon o státních úřednících vyvolal hádky poslanců s vládou
Slovní půtky představitelů opozice a vládního tábora dnes provázely první hodiny úvodního projednávání návrhu zákona o státních úřednících, který má nahradit služební zákon.
ŽIVĚMísto L-159 bychom mohli Ukrajině nabídnout alternativu, vzkázal šéf Aero Vodochody
Pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat první kusy na začátku příštího roku, odpověděl dnes na dotaz ČTK prezident výrobce letadel Aero Vodochody Viktor Sotona. Univerzální skyfoxy by mohla Ukrajina využít namísto diskutovaných čtyř letounů L-159 české armády,.
Pustí nám sem Macinka ruské špiony? Realita je složitější
V zemích EU včetně Česka začala platit nová pravidla, která mají ztížit ruským špionům s diplomatickým krytím vstup do země. Aktuálně.cz popisuje, jak to bude v praxi fungovat.