Teherán napjatě čeká: udeří Spojené státy?

Anti-U.S. billboard in Tehran
Teherán napjatě čeká: udeří Spojené státy?
Teherán napjatě čeká: udeří Spojené státy?
Teherán napjatě čeká: udeří Spojené státy?
Teherán napjatě čeká: udeří Spojené státy?
Protiamerický billboard na teheránské budově. |
Foto: Wana News Agency
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Teheránská městská krajina se změnila, shořelé autobusy, zničené budovy a vypálené mešity dokazují, že střety mezi demonstranty a bezpečnostními silami byly dramatické. Mrtví jsou i na straně režimu, který s pompou pohřbívá své mučedníky. Írán se snaží umlčet protesty s nevídanou brutalitou, internet zůstává částečně vypnutý a naše informace jsou stále omezené.

Účastnice Tereza se v rámci Výměny manželek vydala do africké Botswany.
Účastnice Tereza se v rámci Výměny manželek vydala do africké Botswany.
Účastnice Tereza se v rámci Výměny manželek vydala do africké Botswany.

„Je to masakr,“ hlásila nadšeně Tereza. Jak Výměna manželek našla lék v Botswaně

Výměna manželek, která roky sázela na bizarní postavičky a sociální dno, našla nový dech tisíce kilometrů od českých hranic. Jak se točí jedna z nejznámějších reality show, pokud je potřeba dostat celý štáb do Afriky? A jak si tvůrci poradí s castingem na dálku? O tom pro Aktuálně.cz promluvila kreativní producentka Výměny manželek Jana Rezková.

