Benative
16. 2. Ljuba
Zahraničí

Task Force Grizzly míří do tundry. Kanadští vojáci trénují na arktickou misi

Canadian troops conduct arctic exercises
Tundra jako bojové pole: Task Force Grizzly v akci
Tundra jako bojové pole: Task Force Grizzly v akci
Canadian troops conduct arctic exercises
Tundra jako bojové pole: Task Force Grizzly v akci
Voják z Task Force Grizzly sleduje obzor nad Yellowknife. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

V odlehlé pustině kolem Yellowknife cvičí kanadští vojáci přežití a obranu severu. Každoroční cvičení Nanook-Nunalivut prověřuje jejich připravenost na akci v drsném arktickém prostředí, daleko od zázemí. Rozhoduje spolupráce, disciplína a schopnost improvizovat. Task Force Grizzly z 41. brigádní skupiny testuje limity lidí i techniky.

Nejnovější
U.S. Secretary of State Marco Rubio visits Hungary
U.S. Secretary of State Marco Rubio visits Hungary
U.S. Secretary of State Marco Rubio visits Hungary

ŽIVĚVztahy USA a Maďarska vstupují do zlaté éry, řekl Marco Rubio

Spojené státy a Maďarsko pokračují v budování blízkých vztahů, ohlásil americký ministr zahraničí, Marco Rubio na schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Premiér Orbán patří k největším stoupencům Trumpa mezi evropskými politiky a v pondělí řekl, že ve vztazích mezi Spojenými státy a Maďarskem od Trumpova loňského návratu k moci "neexistuje žádný konfliktní bod".

Film - 1972 - Homolka a tobolka
Film - 1972 - Homolka a tobolka
Film - 1972 - Homolka a tobolka

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?

Díky nim pro nás na stříbrném plátně ožívají příběhy, které si často pamatujeme celý život. Žádný film se bez nich neobejde. S některými sympatizujeme, jiné nenávidíme, další nás dokážou rozesmát až k slzám. Otestujte si, jak dobře znáte české i zahraniční filmové figury a pomozte jim najít cestu do snímku, z něhož pochází.

