Task Force Grizzly míří do tundry. Kanadští vojáci trénují na arktickou misi

V odlehlé pustině kolem Yellowknife cvičí kanadští vojáci přežití a obranu severu. Každoroční cvičení Nanook-Nunalivut prověřuje jejich připravenost na akci v drsném arktickém prostředí, daleko od zázemí. Rozhoduje spolupráce, disciplína a schopnost improvizovat. Task Force Grizzly z 41. brigádní skupiny testuje limity lidí i techniky.
ŽIVĚKonec čekání: post ministra životního prostředí má nového kandidáta z řad Motoristů
Novým kandidátem na post ministra životního prostředí za Motoristy je poslanec Igor Červený. Na tiskové konferenci po jednání vlády to v pondělí oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), který už Červeného navrhl prezidentovi Petrovi Pavlovi.
ŽIVĚVztahy USA a Maďarska vstupují do zlaté éry, řekl Marco Rubio
Spojené státy a Maďarsko pokračují v budování blízkých vztahů, ohlásil americký ministr zahraničí, Marco Rubio na schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Premiér Orbán patří k největším stoupencům Trumpa mezi evropskými politiky a v pondělí řekl, že ve vztazích mezi Spojenými státy a Maďarskem od Trumpova loňského návratu k moci "neexistuje žádný konfliktní bod".
Nejdřív servis, pak prodeje. Genesis míří do Česka, Hyundai sází na luxus a opatrný start
Automobilka Hyundai rozšiřuje své působení na českém trhu o prémiovou značku Genesis. Podle šéfa tuzemského zastoupení Martina Saitze nepůjde o objemovou expanzi, ale o postupné budování pozice vedle stabilního byznysu hlavní značky, která se dál opírá hlavně o domácí výrobu.
Muchová promluvila o vlastních pochybnostech. Nezalekla se ani výhrůžek pořadatele
Téměř sedm let to slyšela ze všech stran. Taková tenistka a má sotva jeden titul WTA. Karolína Muchová dokázala v sobotu finálové prokletí v Dauhá zlomit. Sama prý je na sebe pyšná, jak boj o trofej zvládla a měla odvahu udělat i jedno zásadní rozhodnutí.
KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?
Díky nim pro nás na stříbrném plátně ožívají příběhy, které si často pamatujeme celý život. Žádný film se bez nich neobejde. S některými sympatizujeme, jiné nenávidíme, další nás dokážou rozesmát až k slzám. Otestujte si, jak dobře znáte české i zahraniční filmové figury a pomozte jim najít cestu do snímku, z něhož pochází.