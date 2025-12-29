Přeskočit na obsah
Svět v roce 2025: Na hraně chaosu a naděje II.

Protesty ve Francii. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Napětí nepolevuje, přibývají ale i chvíle úlevy, příměří a symbolických gest. Kamery sledují ulice, frontové linie i centra moci, kde se rodí rozhodnutí s globálním dopadem. Podívejte se na druhý díl, jaký byl rok 2025 ve fotografiích.

Prohlédnout 19 fotografií
Proruský separatista v tričku s Vladimirem Putinem.

ŽIVĚDohoda je blízko, souhlasí Moskva. Trvá ale dál na anexi Donbasu

Moskva souhlasí s názorem amerického prezidenta Donalda Trumpa, že mírová dohoda o válce na Ukrajině je blíže. Zároveň ale Kreml dal najevo, že o konci války uvažuje v kontextu dosažení svých cílů. Ukrajinu vyzval, aby se její síly stáhly z celého Donbasu, jehož velkou část Rusko okupuje. Uvedla to agentura Reuters.

