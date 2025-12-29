Svět v roce 2025: Na hraně chaosu a naděje II.

Napětí nepolevuje, přibývají ale i chvíle úlevy, příměří a symbolických gest. Kamery sledují ulice, frontové linie i centra moci, kde se rodí rozhodnutí s globálním dopadem. Podívejte se na druhý díl, jaký byl rok 2025 ve fotografiích.
Proti Putinovi! Padl Denis Kapustin, velitel Rusů, kteří bojují na straně Ukrajiny
V Rusku byl odsouzen na doživotí. V Evropské unii měl zákaz pobytu. Na Ukrajině založil Ruský dobrovolnický sbor a se zbraní v ruce pořádal nájezdy do pohraničních ruských oblastí. V sobotu 27. prosince padl na Záporožské frontě.
ŽIVĚDohoda je blízko, souhlasí Moskva. Trvá ale dál na anexi Donbasu
Moskva souhlasí s názorem amerického prezidenta Donalda Trumpa, že mírová dohoda o válce na Ukrajině je blíže. Zároveň ale Kreml dal najevo, že o konci války uvažuje v kontextu dosažení svých cílů. Ukrajinu vyzval, aby se její síly stáhly z celého Donbasu, jehož velkou část Rusko okupuje. Uvedla to agentura Reuters.
Shiffrinová za šéfku a hrdinku. Na její popud upravili nebezpečnou trať, pak vyhrála
Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová v neděli v Semmeringu ovládla i pátý slalom sezony Světového poháru, místo oslav vítězství se ale v rozhovorech věnovala nebezpečným podmínkám na sjezdovce.
Liberecká a českolipská nemocnice se spojí, bude patřit mezi desítku největších
Akcionáři Krajské nemocnice Liberec schválili sloučení s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa k 1. lednu 2026. Vznikne tak zdravotnické zařízení s více než 1600 lůžky. Bude patřit k desítce největších nemocnic v Česku a bude mít zhruba 4700 zaměstnanců.
Finanční situace se lepší, letošek hodnotí jako úspěšný víc než třetina Čechů
Finanční situace českých domácností se podle průzkumu čtvrtým rokem zlepšuje. Tento rok hodnotí jako finančně úspěšný 35 procent Čechů, což je o deset procentních bodů více než v roce 2022. Uskromnit se muselo 22 procent lidí, což je proti roku 2022 pokles sedm bodů.