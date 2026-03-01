Přeskočit na obsah
1. 3.
Škoda tyhle fotky minout: Punch hrdinou, sněhové inferno nebo finále po 100 letech

Punch, mládě makaka japonského se tulí k plyšovému orangutanovi. |
Jan Bezucha
Uplynulý týden zaznamenali fotografové okamžiky plné emocí, od něhy a úžasu přes odvahu a napětí až po radost či smutek. Dvanáct snímků zachycuje okamžiky, které zasáhly lidi po celém světě a ukazují, jak silné mohou být prožitky všedních i výjimečných dní.

Nejnovější
"IDF útočí na cíle patřící íránskému teroristickému režimu v samém srdci Teheránu," uvedla v neděli ráno izraelská armáda. Nad Teheránem se vznáší hustý dým; 1. 3. 2026.
ŽIVĚIzrael znovu udeřil na Teherán. Írán útoky oplácí, Trumpově varování navzdory

Izraelská armáda v neděli oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, USA na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal předtím americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Írán ale v v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu pokračuje. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě.

Ester Ledecká v cíli super-G v Soldeu
Ledecká září v super-G. Celkově je ve Světovém poháru už čtvrtá

Lyžařka Ester Ledecká obsadila ve druhém superobřím slalomu na Světovém poháru v Soldeu šestou příčku. Trojnásobná olympijská vítězka dnes v Andoře zaostala o 78 setin sekundy za vítěznou Italkou Sofií Goggiaovou. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková si 42. místem vylepšila maximum ve Světovém poháru.

Maděrové druhý závod v Polsku nevyšel, vypadla už v kvalifikaci

Snowboardistka Zuzana Maděrová při druhém startu ve Světovém poháru po triumfu na olympijských hrách neprošla v Krynici v paralelním obřím slalomu do vyřazovacích jízd. V Polsku dnes v kvalifikaci obsadila 19. místo a nenaváže na druhou příčku ze sobotního úvodního závodu.

