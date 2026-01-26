Přeskočit na obsah
Benative
26. 1. Zora
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Prettiho smrt rozbouřila Ameriku: vyhrožoval agentům zbraní, nebo si je jen filmoval?

Smrt Alexe Prettiho šokuje Ameriku: tragédie, která ukazuje rozdělenou zemi
Smrt Alexe Prettiho šokuje Ameriku: tragédie, která ukazuje rozdělenou zemi
Smrt Alexe Prettiho šokuje Ameriku: tragédie, která ukazuje rozdělenou zemi
Drastický obsah, následující snímek není vhodný pro děti a citlivé povahy
Smrt Alexe Prettiho šokuje Ameriku: tragédie, která ukazuje rozdělenou zemi
Zobrazit
15 fotografií
Pretti je už druhým Američanem, kterého tento měsíc v Minneapolisu zastřelili federální agenti. |
Foto: AP
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Smrt zdravotníka Alexe Prettiho v Minneapolisu rozpoutala vlnu emocí a protestů. Federální agenti tvrdí, že jednali v sebeobraně, protože měl prý zbraň. Svědci a videa ale naznačují opak. Federální soud vydal předběžné opatření proti manipulaci s důkazy, tisíce obyvatel vyšly do ulic.

Prohlédnout 15 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Lyžování, ilustrační foto
Lyžování, ilustrační foto
Lyžování, ilustrační foto

Čtrnáctiletý český lyžař zemřel po pádu v Rakousku. Ani helma mu nepomohla

Čtrnáctiletý chlapec z Česka v pondělí zemřel po pádu v lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu. Jedná se již o druhý případ úmrtí českého občana v Rakousku za poslední dva týdny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama