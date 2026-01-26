Prettiho smrt rozbouřila Ameriku: vyhrožoval agentům zbraní, nebo si je jen filmoval?

Smrt zdravotníka Alexe Prettiho v Minneapolisu rozpoutala vlnu emocí a protestů. Federální agenti tvrdí, že jednali v sebeobraně, protože měl prý zbraň. Svědci a videa ale naznačují opak. Federální soud vydal předběžné opatření proti manipulaci s důkazy, tisíce obyvatel vyšly do ulic.
ŽIVĚRusko vybombardovalo ukrajinský klášter, který je na seznamu UNESCO
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Čtrnáctiletý český lyžař zemřel po pádu v Rakousku. Ani helma mu nepomohla
Čtrnáctiletý chlapec z Česka v pondělí zemřel po pádu v lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu. Jedná se již o druhý případ úmrtí českého občana v Rakousku za poslední dva týdny.
Rozpočtové harakiri? Vláda schválila ještě větší "sekeru" než Stanjura, opozice zuří
Stát bude letos hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Návrh státního rozpočtu dnes schválila vláda, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Loni skončil rozpočet ve schodku 290,7 miliardy korun. Deficit byl čtvrtý nejhlubší v historii Česka a překročil původně plánovaných 241 miliard korun. Opozice vládní návrh rozcupovala.
ŽIVĚNa Hradě si nevšimli, že už nevládne Fiala? Okamura tepal před schůzkou prezidenta
Pro celou koalici je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před dnešním jednáním ústavních činitelů připravil Pražský hrad, prohlásil šéf SPD Tomio Okamura.
Smrtící virus jak ze slavného filmu hlásí Indie. Má na svědomí vysokou úmrtnost
Indický stát Západní Bengálsko hlásí šíření smrtelně nebezpečného viru Nipah, proti kterému neexistuje žádná vakcína ani účinná léčba. Světová zdravotnická organizace ho považuje za vysoce rizikový patogen.