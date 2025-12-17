Obrazem: Když zhasne světlo. Kyjev se učí žít v temnotě

Kvůli masivním ruským útokům na energetickou infrastrukturu musí Ukrajina dál šetřit elektřinou. Polovina Kyjeva se opakovaně noří do tmy, vláda omezuje osvětlení měst i výjimky z dodávek a zahajuje dovoz energie. Nouzové odstávky teď zasahují většinu země i strategické průmyslové oblasti.
ŽIVĚRusko chystá další rok válčení, řekl Zelenskyj a vyzval EU k podpoře Ukrajiny
Rusko se připravuje na další rok válčení v roce 2026, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Své spojence v Evropské unii vyzval, aby na čtvrtečním summitu zajistili Kyjevu podporu, a Moskvě tak ukázali, že je její snažení marné. Prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že Rusko na Ukrajině bezpochyby dosáhne svých cílů, i kdyby selhaly mírové rozhovory.
O novém trenérovi fotbalové reprezentace je zřejmě rozhodnuto. Brzy se má představit
Fotbalová asociace ČR zřejmě v pátek představí nového trenéra české reprezentace. Vedení FAČR svolalo mimořádnou tiskovou konferenci, byť neupřesnilo, za jakým účelem. Podle spekulací médií by měl národní mužstvo převzít zkušený Miroslav Koubek.
Lékošmejdi na internetu nabízejí padělky přípravků na hubnutí, využívají AI
Podvodníci na internetu nabízejí padělky moderních injekčních léků na hubnutí. S pomocí AI kopírují identity důvěryhodných organizací nebo tvoří falešné lékaře.
A teď se v tom vyznejte! Průvodce železniční džunglí s tipy jak ušetřit
Železničáři v neděli oslavili svůj silvestr, začaly platit nové jízdní řády. A s nimi i nové ceníky, nové tarifní mapy a jedna revoluční změna v Ústeckém kraji. Kdo chce vyjet vlakem za hranice svého regionu a neprodělat na tom kalhoty, musí být jaksepatří připraven.
Erasmus znovu i v Británii, země se opět zapojí do výměny studentů
Británie a Evropská unie se dohodly, že britským studentům umožní opětovné zapojení do oblíbeného studentského výměnného programu Erasmus+.