17. 12. Daniel
Obrazem: Když zhasne světlo. Kyjev se učí žít v temnotě

Russia Ukraine War
Temnota jako každodenní realita. Kyjev žije na příděl světla
Pouliční hudebník v Kyjevě během blackoutu.
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Kvůli masivním ruským útokům na energetickou infrastrukturu musí Ukrajina dál šetřit elektřinou. Polovina Kyjeva se opakovaně noří do tmy, vláda omezuje osvětlení měst i výjimky z dodávek a zahajuje dovoz energie. Nouzové odstávky teď zasahují většinu země i strategické průmyslové oblasti.

ŽIVĚRusko chystá další rok válčení, řekl Zelenskyj a vyzval EU k podpoře Ukrajiny

Rusko se připravuje na další rok válčení v roce 2026, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Své spojence v Evropské unii vyzval, aby na čtvrtečním summitu zajistili Kyjevu podporu, a Moskvě tak ukázali, že je její snažení marné. Prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že Rusko na Ukrajině bezpochyby dosáhne svých cílů, i kdyby selhaly mírové rozhovory.

