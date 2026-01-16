Přeskočit na obsah
16. 1. Ctirad
Město bez proudu: Kyjev našel teplo uprostřed válečné zimy

Power blackout in Kyiv
Když se město ponoří do tmy: život bez elektřiny v srdci války
Vedle panelových domů v Kyjevě vyrostly stany humanitární pomoci. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Mrazivý Kyjev přežívá bez elektřiny i tepla. Po dalších ruských útocích se město ponořilo do tmy a chladu. Obyvatelé hledají útočiště v nouzových „Bodech nezlomnosti“, kde se mohou ohřát, nabít si telefony a na chvíli zapomenout na válku. Každodenní improvizace se tu stala novým způsobem života.

Nejnovější
okamura

ŽIVĚPokus opozice o odvolání Okamury z čela sněmovny skončil další blamáží

Opozice v pátek ráno opět neprosadila doplnění programu nynější sněmovní schůze o odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Se stejným návrhem neuspěla už v úterý. Opoziční představitelé vyčítají Okamurovi výroky v novoročním projevu o Ukrajině. Předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová ohlásila, že opoziční snahy potrvají tak dlouho, dokud bude Okamura předsedou dolní komory.

Close up of bottles and pills for sick woman with virus
Milion Čechů v ohrožení, chřipka jim může přivodit až infarkt. Lékaři vysvětlují proč

Je to jen rýmička, myslí si o chřipce Češi. Očkování nepovažují za nutné. Podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu si vakcínu nechá vpíchnout jen sedm procent lidí. Ostatní nad tím mávnou rukou. Podle lékařů si ale zadělávají na malér - zvlášť pokud mají cukrovku. „Diabetici mohou skončit kvůli komplikacím z chřipky v nemocnici," říká lékař Milan Trojánek. Na chřipku mohou i zemřít.

