Město bez proudu: Kyjev našel teplo uprostřed válečné zimy

Mrazivý Kyjev přežívá bez elektřiny i tepla. Po dalších ruských útocích se město ponořilo do tmy a chladu. Obyvatelé hledají útočiště v nouzových „Bodech nezlomnosti“, kde se mohou ohřát, nabít si telefony a na chvíli zapomenout na válku. Každodenní improvizace se tu stala novým způsobem života.
ŽIVĚPokus opozice o odvolání Okamury z čela sněmovny skončil další blamáží
Opozice v pátek ráno opět neprosadila doplnění programu nynější sněmovní schůze o odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Se stejným návrhem neuspěla už v úterý. Opoziční představitelé vyčítají Okamurovi výroky v novoročním projevu o Ukrajině. Předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová ohlásila, že opoziční snahy potrvají tak dlouho, dokud bude Okamura předsedou dolní komory.
Závislý bratr očima sestry. Berlinale uvede český dokument zčásti natočený na iPhone
Truchlili jste někdy nad smrtí někoho, kdo ještě nezemřel? Tuto otázku klade česko-slovenský dokument s názvem Kdyby se holubi proměnili ve zlato, který čeká za měsíc světová premiéra na 76. ročníku jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalů – Berlinale.
ŽIVĚVenezuela propustila vězněného Čecha. Letí pro něj letadlo, oznámil Macinka
Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele, oznámil v pátek ráno ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Darmovzal byl propuštěn dnes v noci, je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu, uvedl Macinka. Česko pro něj do Venezuely posílá letadlo.
Milion Čechů v ohrožení, chřipka jim může přivodit až infarkt. Lékaři vysvětlují proč
Je to jen rýmička, myslí si o chřipce Češi. Očkování nepovažují za nutné. Podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu si vakcínu nechá vpíchnout jen sedm procent lidí. Ostatní nad tím mávnou rukou. Podle lékařů si ale zadělávají na malér - zvlášť pokud mají cukrovku. „Diabetici mohou skončit kvůli komplikacím z chřipky v nemocnici," říká lékař Milan Trojánek. Na chřipku mohou i zemřít.