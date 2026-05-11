Zahraničí

Smrtící virus na palubě: Evakuace z lodi Hondius bolestně připomíná covidové začátky

Jan Bezucha
Na výletní lodi MV Hondius zakotvené u Tenerife na Kanárských ostrovech byla po zjištění výskytu smrtícího hantaviru zahájena evakuace cestujících. Ti jsou postupně repatriováni do svých domovských zemí, kde budou umístěni do přísné izolace. Záběry z místa připomínají první dny pandemie covidu.

Ilustrační foto.
Nedostatek leteckého paliva kvůli válce může narušit letní sezonu

Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem a omezení dopravy přes Hormuzský průliv mohou narušit letecký provoz v blížící se letní turistické sezoně. Aerolinky kvůli dražšímu a hůře dostupnému palivu už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla ve své analýze agentura Bloomberg.

EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany
Orbánův blok pominul. EU kývla na sankce proti násilným židovským osadníkům

Evropská unie se shodla na uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu. Potvrdily to diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského hnutí Hamás.

Germany's Foreign Minister Johann Wadephul visits Ankara
Německo se nebude vměšovat do debaty o sjezdu sudetských Němců, uvedl Berlín

Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců. V pondělí to sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Podle ministerstva je nicméně cílem Sudetoněmeckého sjezdu smíření mezi Němci a Čechy. Sjezd se bude konat příští týden, poprvé to bude na území České republiky.

FILE PHOTO: Ukrainian serviceman prepares for a fly an FPV interceptor drone during his combat shift in Kharkiv region
Střely na ruské cíle trestuhodně prolétly do země NATO. Ministr obrany ihned skončil

Série incidentů s drony v Lotyšsku vyústila v politickou krizi. Po dopadu bezpilotních letounů v příhraničí a zásahu ropného zásobníku rezignoval ministr obrany Andris Spruds. Ukrajina potvrdila, že šlo o její drony, které měly být podle Kyjeva odkloněné ruskou armádou. Pobaltské státy nyní žádají NATO o posílení protivzdušné obrany.

Vladimír Vlček, generální ředite, hasiči
Generální ředitel hasičů Vlček po konci mandátu v létě odejde do civilu

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) Vladimír Vlček po konci mandátu v létě odejde do civilu. Řekl to v pondělí serveru Novinky.cz. O další mandát usilovat nechce. Bližší důvody zatím nechtěl uvést. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) řekl serveru, že Vlček končí kvůli věku, letos v dubnu mu bylo 65 let.

