Škoda tyhle fotky minout: královny v Gala, lovec dronů nebo krok do nicoty

Výběr dvanácti zajímavých, dramatických i vizuálně silných snímků z uplynulého týdne zachycuje momenty z celého světa, od velkých společenských událostí přes sportovní emoce až po nečekané výjevy každodenní reality v různých koutech planety.
Česká senzace. Bartůňková vyřadila vítězku loňského Australian Open
Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Římě senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou a postoupila do osmifinále. Česká hráčka, které patří 94. místo v žebříčku WTA, porazila světovou devatenáctku 6:3, 1:6 a 6:4. Její další soupeřkou bude sedmá nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová.
ANO by vyhrálo volby, ačkoli oslabilo. STAN se drží před ODS, Motoristé na hraně
Podle dubnového volebního modelu roku 2026 by s přehledem vyhrálo volby hnutí ANO. Oproti březnovému modelu si však pohoršilo o dva procentní body, uvedla v neděli Česká televize s odkazem na data agentury Kantar CZ. Další subjekty následují s velkým odstupem, druhé místo si podle modelu udrželo hnutí STAN.
Vláda schválí jmenování Landovského zmocněncem v pondělí, řekl Babiš
Jmenování Jakuba Landovského vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO schválí kabinet v pondělí. Ve videu zveřejněném dnes na sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Že se Landovský zmocněncem stane, oznámil premiér již před týdnem. Slibuje si od něj naplnění cílů vůči alianci, tedy vydávat na obranu minimálně dvě procenta HDP.
Žádný exces, ale budovaná nenávist, běsní Sparta. Zmiňuje další přešlapy Slavie
Sparta považuje incident s fanoušky Slavie během sobotního fotbalového derby v Edenu za vyvrcholení nenávisti ze strany pražského rivala. Letenský klub to uvedl v krátkém prohlášení na sociální síti X.
Dramatická změna poměru obětí. Rusko tíží rekordní ztráty na životech, zní z Kyjeva
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se podíl padlých a raněných na ruské straně v konfliktu blíží poměru 2:1. Pokud jsou čísla správná, mohlo by jít o rekordní poměr padlých a raněných v moderní historii válčení.