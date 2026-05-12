Vídeň hostí eurovizní spektákl: Čech zatím mimo reflektory, protesty proti Izraeli

Český interpret Daniel Žižka s písní Crossroads zasáhne do hudební soutěže Eurovize až ve druhém semifinále, ale dění ve Vídni už v úterý naplno rozvíří první kolo. To doprovází výrazná extravagance na pódiu i napětí v ulicích, kde se chystají protesty proti vystoupení izraelského zpěváka Noama Bettana.
Ve vídeňské Městské hale (Stadthalle) se v úterý večer odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále, do něhož postoupí deset z nich.
Kromě toho se v úterý představí i zástupci Itálie a Německa, kteří se finále jakožto soutěžící z velkých zemí zúčastní automaticky, stejně jako soutěžící z pořádající země. Český reprezentant, zpěvák a herec Daniel Žižka, vystoupí se svou písní Crossroads (Křižovatky) až ve druhém semifinále ve čtvrtek.
Letošní ročník Eurovize ve Vídni pořádá rakouská veřejnoprávní televize a rozhlas ORF poté, co minulý ročník ve švýcarské Basileji vyhrál rakouský interpret JJ alias Johannes Pietsch. Všemi třemi soutěžními večery v rakouské metropoli budou provázet moderátoři Victoria Swarovská a Michael Ostrowski.
Závěrečných kol soutěže Eurovize se letos účastní 35 zemí poté, co Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island oznámily bojkot letošního ročníku na protest proti účasti Izraele, který podle nich spáchal válečné zločiny v Pásmu Gazy. Veřejnoprávní vysílací společnosti ve Španělsku, Irsku a Slovinsku v pondělí potvrdily, že soutěž známou také pod anglickým názvem Eurovision Song Contest (ESC) nebudou vůbec vysílat.
S vystoupením izraelského soutěžícího Noama Bettana v úterním semifinále souvisí i ohlášené protesty. V úterý odpoledne chtějí aktivisté na náměstí Schwedenplatz v centru Vídně symbolicky umístit rakve pod sloganem „Žádná hudba pro popravy. Žádný lesk nad krveprolitím“.
Rakouská policie v pondělí uvedla, že aktuálně nemá žádné konkrétní indicie o bezprostředně hrozících násilných činech, i když obecně je soutěž Eurovize 2026 z tohoto hlediska považována za vysoce rizikovou.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
Inflace v USA je nejvýš za téměř tři roky, Trump přitom sliboval její snížení
Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to z úterní zprávy amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný nárůst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.
Úplatky a falešné posudky ve vojenské nemocnici. V policejní síti uvízl i primář
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je z maření spravedlnosti, podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Na webu to uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6.
Kontumace 0:3, nejvyšší možná pokuta i zápasy bez diváků. Slavia přijde o 50 milionů
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3:2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů.
KOMENTÁŘ: Každá automobilová krize má své mrtvé. Dostihne to Opel, Alfu Romeo nebo Maserati?
Stellantis kvůli elektromobilům a změně strategie loni prodělal přes 22 miliard eur, nejvíce v celé své historii. Francie dokonce pamatuje jedinou firmu, která kdy měla větší ztrátu než gigantický automobilový koncern. A tak přišlo jediné řešení: restrukturalizace. Vedení automobilky prý neplánuje zavírání značek, peníze chce ušetřit jinak. Historie je ale neúprosná.