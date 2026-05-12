12. 5. Pankrác
Vídeň hostí eurovizní spektákl: Čech zatím mimo reflektory, protesty proti Izraeli

Zástupce Česka Daniel Žižka zdraví diváky při příchodu na soutěž. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Český interpret Daniel Žižka s písní Crossroads zasáhne do hudební soutěže Eurovize až ve druhém semifinále, ale dění ve Vídni už v úterý naplno rozvíří první kolo. To doprovází výrazná extravagance na pódiu i napětí v ulicích, kde se chystají protesty proti vystoupení izraelského zpěváka Noama Bettana.

Ve vídeňské Městské hale (Stadthalle) se v úterý večer odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále, do něhož postoupí deset z nich.

Kromě toho se v úterý představí i zástupci Itálie a Německa, kteří se finále jakožto soutěžící z velkých zemí zúčastní automaticky, stejně jako soutěžící z pořádající země. Český reprezentant, zpěvák a herec Daniel Žižka, vystoupí se svou písní Crossroads (Křižovatky) až ve druhém semifinále ve čtvrtek.

Eurovision Song Contest's 'Turquoise Carpet' event in Vienna
Zástupce Česka Daniel Žižka zdraví diváky při příchodu na soutěž.Foto: REUTERS

Letošní ročník Eurovize ve Vídni pořádá rakouská veřejnoprávní televize a rozhlas ORF poté, co minulý ročník ve švýcarské Basileji vyhrál rakouský interpret JJ alias Johannes Pietsch. Všemi třemi soutěžními večery v rakouské metropoli budou provázet moderátoři Victoria Swarovská a Michael Ostrowski.

Závěrečných kol soutěže Eurovize se letos účastní 35 zemí poté, co Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island oznámily bojkot letošního ročníku na protest proti účasti Izraele, který podle nich spáchal válečné zločiny v Pásmu Gazy. Veřejnoprávní vysílací společnosti ve Španělsku, Irsku a Slovinsku v pondělí potvrdily, že soutěž známou také pod anglickým názvem Eurovision Song Contest (ESC) nebudou vůbec vysílat.

Izraelský zpěvák Noam Bettan.Foto: AP

S vystoupením izraelského soutěžícího Noama Bettana v úterním semifinále souvisí i ohlášené protesty. V úterý odpoledne chtějí aktivisté na náměstí Schwedenplatz v centru Vídně symbolicky umístit rakve pod sloganem „Žádná hudba pro popravy. Žádný lesk nad krveprolitím“.

Rakouská policie v pondělí uvedla, že aktuálně nemá žádné konkrétní indicie o bezprostředně hrozících násilných činech, i když obecně je soutěž Eurovize 2026 z tohoto hlediska považována za vysoce rizikovou.

Vessels in the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu

Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

K Trumpově výhře v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou však Američané nespokojení s jeho ekonomickou politikou a mnozí prezidenta viní z vysokých cen na čerpacích stanicích.

Inflace v USA je nejvýš za téměř tři roky, Trump přitom sliboval její snížení

Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to z úterní zprávy amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný nárůst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.

Zásah se podle serveru Novinky.cz týkal mimo jiné Kliniky psychiatrie a neuropsychiatrie ÚVN.

Úplatky a falešné posudky ve vojenské nemocnici. V policejní síti uvízl i primář

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je z maření spravedlnosti, podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Na webu to uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6.

Lancia se měla s modelem Ypsilon vrátit na výsluní, ale prodejně se jí zatím moc nedaří.

KOMENTÁŘ: Každá automobilová krize má své mrtvé. Dostihne to Opel, Alfu Romeo nebo Maserati?

Stellantis kvůli elektromobilům a změně strategie loni prodělal přes 22 miliard eur, nejvíce v celé své historii. Francie dokonce pamatuje jedinou firmu, která kdy měla větší ztrátu než gigantický automobilový koncern. A tak přišlo jediné řešení: restrukturalizace. Vedení automobilky prý neplánuje zavírání značek, peníze chce ušetřit jinak. Historie je ale neúprosná.

