Evropa v zimním hávu: sníh, zpoždění a fotky, které stojí za to

Evropa se probudila do zimy, která nezná hranice. Sníh zastavil Paříž i Frankfurt, psi jásají, pasažéři v letadlech už méně. Zatímco lidé hledají šály, meteorologové hlásí: tohle ochlazení zdaleka nekončí.
Turek dorazil na jednání lídrů Babišovy vlády. Překvapil tím, co tam řešil
Poslanec Motoristů sobě Filip Turek se hned v pondělí dopoledne objevil v budově, kde jednala česká vláda. Sám Turek by chtěl být jejím členem coby ministr životního prostředí, což osobně potvrdil Aktuálně.cz. V budově se ale objevil z jiného důvodu než kvůli zasedání kabinetu. Mimo jiné se účastnil jednání za přítomnosti premiéra Andreje Babiše.
Tohle je na kriminál, píší o Součkovi v Anglii. Mezi fanoušky sílí vlna odporu
Tomáš Souček a West Ham. Magické spojenectví v posledních měsících drhne. Český fotbalista už není hráčem základní sestavy a Hammers tonou v sestupových vodách. Po ostudné porážce na hřišti posledního Wolverhamptonu ve východním Londýně planou vášně a jedním z témat je právě Součkova role.
ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš
Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Část německé metropole je po útoku žhářů stále bez proudu, opravy se táhnou
Na jihozápadě Berlína zůstává po sobotním útoku na přenosovou soustavu bez elektřiny 30,5 tisíce domácností a 1700 podniků. V pondělí to uvedl primátor německé metropole Kai Wegner.