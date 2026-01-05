Přeskočit na obsah
Benative
5. 1. Dalimil
Obrazem

Evropa v zimním hávu: sníh, zpoždění a fotky, které stojí za to

Britain Weather
Evropa v zimním hávu: sníh, zpoždění a fotky, které stojí za to
Evropa v zimním hávu: sníh, zpoždění a fotky, které stojí za to
Evropa v zimním hávu: sníh, zpoždění a fotky, které stojí za to
Evropa v zimním hávu: sníh, zpoždění a fotky, které stojí za to
Obyvatelé si užívají zimní počasí na severovýchodě Anglie |
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Evropa se probudila do zimy, která nezná hranice. Sníh zastavil Paříž i Frankfurt, psi jásají, pasažéři v letadlech už méně. Zatímco lidé hledají šály, meteorologové hlásí: tohle ochlazení zdaleka nekončí.

Poslanec Motoristů Filip Turek při odjezdu z jednání vládních stran 5. ledna 2026
Poslanec Motoristů Filip Turek při odjezdu z jednání vládních stran 5. ledna 2026
Poslanec Motoristů Filip Turek při odjezdu z jednání vládních stran 5. ledna 2026

Turek dorazil na jednání lídrů Babišovy vlády. Překvapil tím, co tam řešil

Poslanec Motoristů sobě Filip Turek se hned v pondělí dopoledne objevil v budově, kde jednala česká vláda. Sám Turek by chtěl být jejím členem coby ministr životního prostředí, což osobně potvrdil Aktuálně.cz. V budově se ale objevil z jiného důvodu než kvůli zasedání kabinetu. Mimo jiné se účastnil jednání za přítomnosti premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, premiér, politik, gesto
Andrej Babiš, premiér, politik, gesto
Andrej Babiš, premiér, politik, gesto

ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš

Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".

Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem

ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.

